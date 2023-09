WhatsApp recebe update e ganha melhoria aguardada por usuários; veja qual

O WhatsApp está testando aumentar o limite de participantes iniciais de chamadas em grupo no mensageiro para 32 pessoas. Segundo informações do site especializado WABetaInfo, o recurso foi flagrado no último dia 16 de setembro e já está disponível para alguns usuários do WhatsApp Beta para Android . Apesar disso, ainda não há previsão de quando ele será disponibilizado globalmente na versão padrão do app e nem no beta para iPhone ( iOS ). A seguir, saiba mais detalhes sobre a novidade.

WhatsApp testa iniciar chamadas em grupo com até 32 participantes de uma vez — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Segundo informações do site especializado, o recurso para iniciar chamadas em grupo com até 32 usuários está disponível a partir da versão 2.23.19.16 do WhatsApp Beta para Android. Além disso, ainda de acordo com o portal, o propósito do update é melhorar a experiência do usuário ao iniciar as chamadas em grupo no mensageiro.

Antes da atualização, usuários podiam começar as chamadas coletivas com até 15 participantes, mas era permitido adicionar mais 16 convidados para a call posteriormente - totalizando 32 usuários, incluindo o anfitrião da chamada. A nova atualização, portanto, simplifica o processo de iniciar as chamadas coletivas, já que permite que todos os participantes se conectem ao mesmo tempo e de uma só vez.

Vale dizer que, além de aumentar o limite de usuários iniciais de uma chamada em grupo, o WhatsApp também atualizou o design da aba de ligações do app no novo update. Um print divulgado com exclusividade pelo WABetaInfo mostra que a antiga seção para criar um link de chamada deve ser substituída por um botão para iniciar uma nova ligação no app, permitindo que o anfitrião da chamada adicione até 31 membros para a call em grupo.

Recurso de ligações em grupo do WhatsApp foi lançado em 2018 — Foto: Divulgação/WhatsApp

O recurso de chamadas em grupo foi liberado pela primeira vez no WhatsApp em meados de 2018. Na época, a função era restrita a até quatro participantes, número que aumentou para até oito pessoas em um update disponibilizado em 2020 - período da pandemia de Covid-19 em que as chamadas de vídeo ficaram ainda mais populares. Em 2022, o mensageiro anunciou a possibilidade de fazer chamadas em grupo com até 32 pessoas, mas só era permitido iniciar a chamada coletiva com até oito usuários - incluindo o anfitrião e mais sete convidados.

No entanto, em julho deste ano, o mensageiro liberou uma atualização que permitia iniciar chamadas com até 15 usuários de uma vez e, agora, com o novo update, aumentou o limite de participantes de 15 pessoais para até 32 usuários. Segundo o WABetaInfo, a melhoria aumenta de forma significativa a utilidade das chamadas em grupo feitas pelo WhatsApp, já que elimina a restrição anterior quanto ao número inicial de participantes e ainda simplifica as ligações em grupos maiores.

O recurso já está disponível para usuários que fazem parte do programa beta do mensageiro para Android. No entanto, ainda não há previsão de quando ele ficará disponível na versão beta para iPhone (iOS) e nem para quem usa o app padrão nos dois sistemas operacionais. Vale dizer, ainda, que, como o recurso está em fase de testes, é possível que ele sofra algumas modificações antes de ser liberado globalmente para todos os usuários.

Com informações de WABetaInfo (1/2) e Android Police.

