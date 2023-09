WhatsApp testa integração com outros aplicativos de mensagens

WhatsApp está testando uma atualização que pode permitir a integração com outros apps de mensagem, como Telegram. A decisão estaria relacionada a Lei dos Mercados Digitais da União Europeia (UE), que definiu regulamentações a serem seguidas por empresas como Signal, Telegram, SnapChat e a Meta, dona do WhatsApp. Segundo a diretriz, as gigantes do mundo digital devem trabalhar com interoperatividade, o que significa que seus aplicativos deverão funcionar de forma interativa com dos demais. A atualização foi registrada pelo na versão Beta 2.23.19.8 do app. A seguir, confira mais detalhes sobre a mudança.