WhatsApp testa novos ícones e cores no aplicativo para Android; veja

O WhatsApp , mensageiro disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), está testando novidades na interface da plataforma. Usuários da versão beta do app registraram mudanças no ícones e cores versão 2.23.20.10 para Android. Conforme o site especializado WABetaInfo, as mudanças devem garantir um visual mais moderno ao chat, incluindo o modo escuro, quando a cor preta é predominante. em uma aparência mais organizada e "clean". A seguir, veja mais detalhes sobre os testes no aplicativo.

Novidades no mensageiro: atualizações futuras do WhatsApp deverão deixar a aparência do app mais organizada e ‘clean’ — Foto: Mayara Aguiar/TechTudo

A expectativa é que um verde mais vívido seja predominante no app de mensagens, juntamente com uma renovação na cor dos balões do chat no modo escuro. A respeito dos novos ícones, é importante destacar que eles não farão parte somente da página inicial do aplicativo, podendo, também, ser encontrados na página de configurações e em outras seções da plataforma.

De acordo com prints dos testes, também é possível notar que os três pontos localizados atualmente na parte superior direita da tela, serão substituídos pela miniatura da foto do usuário, dando acesso direto às configurações do app. Já na página de chat, alguns ícones também passarão por alterações – o antigo clip de papel para enviar anexos dará lugar ao ícone de “+”. Ademais, o símbolo de figurinhas passará por uma troca de lugar, indo para o lado direito da barra de digitação.

De acordo com o WABetaInfo, site especializado no WhatsApp, o mensageiro deverá ter essa aparências nas próximas atualizações; mudanças chegarão primeiros aos usuários beta — Foto: Divulgação/WABetaInfo

Ainda não se sabe, ao certo, quando as novidades serão lançadas; contudo, melhorias semelhantes já haviam sido notadas no desenvolvimento da atualização beta para iOS 23.19.1.72 – isso comprova que a Meta tem trabalhado para desenvolver uma versão aprimorada aos usuários. As novidades devem ser disponibilizada em breve para os testadores e, posteriormente, para toda a comunidade do mensageiro.

