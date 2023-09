X, ex-Twitter, vai usar dados de usuários para treinar softwares de IA

No entanto, na última sexta-feira (1º), essas políticas foram atualizadas novamente, e uma seção específica do documento afirma que a plataforma poderá usar dados biométricos e outras informações públicas para treinar robôs de IA. A seguir, entenda melhor as mudanças e como elas podem impactar os usuários da rede social.

X, ex-Twitter, muda política de privacidade e pode usar dados de usuários para treinar softwares de IA; confira — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

X vai coletar dados de biometria e histórico escolar e profissional

A modificação que inclui a coleta de dados biométricos e do histórico escolar e profissional nos termos de uso da plataforma foi identificada inicialmente pelo portal Bloomberg, que confirmou as informações com um representante da companhia no final de agosto. A rede social de Elon Musk justificou as medidas afirmando que as informações biométricas serão coletadas "para fins de segurança e identificação", e que o histórico acadêmico e de trabalho será utilizado para enviar sugestões e recomendações de emprego que sejam relevantes para o usuário.

Segundo informações da Bloomberg, a plataforma não especificou quais seriam esses dados biométricos — se são informações de digitais ou leituras faciais completas — e nem como irá coletar essas informações. No entanto, de acordo com a companhia, o recurso só ficará disponível para usuários premium, que poderão escolher enviar seus documentos de identidade e uma foto para "adicionar uma camada de proteção a mais" para suas contas.

Outra mudança inclui uso de dados coletados para treinar IA

Além dessas mudanças, uma outra atualização nos termos de uso da plataforma foi observada por Alex Ivanovs, do portal de tecnologia Stackdiary, no início do mês. Como notado por ele, uma seção das novas políticas informava que os dados coletados pela plataforma — o que incluiria os dados biométricos e de históricos acadêmicos e de trabalho, além de informações públicas — poderão ser utilizadas pela rede social para treinar softwares de inteligência artificial.

Musk chegou a confirmar as mudanças nas políticas usando seu perfil no X, e informou que os dados utilizados para alimentar os modelos de IA não incluirão as mensagens trocadas por usuários no chat privado. "Apenas dados públicos", revelou.

Como destacado por Ivanovs, é possível que essas mudanças tenham relação com uma outra ambição de Musk que envolve o seu próprio software generativo de IA — o xAI. Portanto, tudo leva a crer que o bilionário, que também é dono da Tesla e SpaceX, use o X como fonte de dados para alimentar o xAI. Vale dizer que outra constatação feita por Ivanovs corrobora com essa hipótese: como percebido por ele, a página inicial do xAI afirma que o software irá "trabalhar de perto" com o X e Tesla.

Ao que tudo indica, essas novas políticas de privacidade devem entrar em vigor a partir do dia 29 de setembro. Vale lembrar que, em abril, Musk ameaçou processar a Microsoft alegando que a companhia teria usado ilegalmente informações da sua rede social para treinar seus modelos de IA. Agora, com a mudança nas políticas de privacidade do app, Musk poderia usar essas mesmas informações — que, na teoria, apenas ele tem acesso — com o consentimento dos usuários para treinar seu próprio software de inteligência artificial.