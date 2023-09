Xbox Game Pass Core: todos os jogos do serviço que substitui a Xbox Live

7 jogos indie do Xbox Game Pass que você precisa conhecer

Xbox Game Pass Core substitui Xbox Live Gold com funções semelhantes e catálogo de 36 jogos no lançamento

A chegada do Xbox Game Pass Core custará o mesmo valor da Xbox Live Gold — R$ 34,99 por um mês e R$ 85,99 por três meses. Vale ressaltar que cartões-presente do antigo serviço ainda poderão ser resgatados normalmente e convertidos para a nova versão. As funções de ambos os benefícios são as mesmas, como permitir que usuários acessem o multiplayer online de jogos, oferecer promoções de até 50% em jogos selecionados e participar dos Dias Para Jogar de Graça, que oferecem games grátis nos finais de semana.

A única diferença é que o novo serviço não oferece mais os 2 jogos mensais "grátis" que a Xbox Live Gold costumava oferecer. Ao invés disso, o serviço garante acesso permanente a uma lista de 36 títulos do Xbox Game Pass, com grandes nomes como Halo 5: Guardians, The Elder Scrolls Online, Dishonored 2, Grounded e mais. Segundo a Microsoft, a lista de games disponíveis no Xbox Game Pass Core deverá ser alterada entre duas a três vezes por ano.

Gears 5 é um dos games disponíveis no Xbox Game Pass Core para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One — Foto: Reprodução/Xbox Store

O serviço traz também uma grande quantidade de jogos independentes para usuários jogarem sozinhos ou com amigos. A lista inclui games relaxantes, como Stardew Valley, Powerwash Simulator e Unpacking, e outros frenéticos, como Vampire Survivors e Dead Cells. Além disso também estão disponíveis "party games" multiplayer como Gang Beasts, Human Fall Falt, Among Us, Golf With Your Friends e mais.

Conheça os jogos do Xbox Game Pass Core

