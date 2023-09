Xbox Game Pass de setembro traz Starfield, Lies of P, Gris e mais

Gris é um game de plataforma que chama atenção pela beleza nos cenários e narrativa. A história foca em uma jovem e sua jornada melancólica, e é através de seu vestido, que lhe garante novas habilidades, que seus sentimentos se manifestam. O enredo é contado de maneira indireta e é acompanhado pelos impressionantes visuais do jogo, que contou inclusive com alguns desenhos à mão, como as animações da protagonista. Durante as fases, os usuários precisarão combinar os diferentes poderes do vestido para resolver quebra-cabeças e continuar avançando.