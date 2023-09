Xiaomi lança Redmi Buds 4 Active, novo fone de ouvido da marca no Brasil

A Xiaomi anunciou, nesta segunda-feira (4), o lançamento no Brasil do fone de ouvido sem fio Redmi Buds 4 Active. O aparelho promete bateria de longa duração e driver dinâmico de 12mm. De acordo com a fabricante, a proposta é entregar sons graves fortes e uma experiência de áudio limpo, mesmo em ambientes com muito barulho externo. Embora a empresa afirme que o produto já possa ser comprado no site oficial (mibrasil.com.br), ele não aparece na loja online até este momento. O preço ainda não foi divulgado.

O acessório tem design intra-auricular, assim como o Redmi Buds 4 Pro. Ele tem seu próprio estojo para transporte e recarga via conexão USB-C e está disponível no Brasil somente na cor preta. O dispositivo tem um visual semelhante aos AirPods Pro da Apple, controle de toque e oferece proteção IPX4 de resistência a respingos de água.

Redmi Buds 4 Active tem estojo com bateria de longa duração e Bluetooth atualizado — Foto: Divulgação/Xiaomi

De acordo com a divulgação oficial, a autonomia do Redmi Buds 4 Pro pode durar até 28 dias, somando também a bateria do estojo que acompanha o produto. Já os fones de ouvidos sozinhos podem aguentar até cinco horas de reprodução com uma carga.

Aparelho tem driver dinâmico de 12 mm e promete grave potente — Foto: Divulgação/Xiaomi

A empresa também promete que o usuário será capaz de ouvir até 110 minutos de música se deixar o acessório por apenas dez minutos na tomada. Vale dizer, porém, que estas expectativas foram feitas com testes de laboratório, e o tempo deve mudar com cada uso. Segundo a página oficial, o produto tem uma bateria de 34 mAh, enquanto o estojo traz 440 mAh.

O Redmi Buds 4 Active possui conexão Bluetooth 5.3, a mais avançada até então, que promete uma conexão mais estável do que as versões anteriores, além de um menor consumo de bateria. Seu peso é de apenas 3,65 g, de acordo com a sua ficha técnica oficial, com o peso total de 42 g quando inclui o estojo.

Com informações de Xiaomi

