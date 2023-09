YouCine é seguro? É pago? Veja se vale a pena baixar app de filmes e séries

YouCine permite assistir a séries e filmes não licenciados de graça — Foto: Unsplash/JESHOOTS.COM

📝 Globoplay não carrega na Smar TV Panasonic: o que fazer? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo.

O que é o YouCine e como ele funciona?

O YouCine é um aplicativo que oferece uma ampla variedade de conteúdo gratuito, incluindo filmes e séries de TV de vários gêneros. No entanto, é importante lembrar que o aplicativo não é oficial e não pode ser encontrado na Google Play Store para baixar. O YouCine utiliza um arquivo APK que deve ser baixado e instalado no seu dispositivo Android. Embora seja fácil de usar, é importante lembrar que o uso do aplicativo configura em pirataria, o que é ilegal e pode resultar em consequências graves.

O aplicativo funciona oferecendo um catálogo de conteúdos alimentado pelos próprios usuários, como em plataformas de compartilhamento de arquivos P2P — os famosos torrents. No próprio site, há um aviso dizendo “Nenhum arquivo é armazenado em nosso servidor. Todo o conteúdo é fornecido por usuários sem qualquer afiliação. O uso do YouCine é de inteira responsabilidade do usuário”.

Arquivos baixados via torrent podem comprometer a segurança do PC — Foto: Reprodução/Freepik

Em outras palavras, a plataforma tenta se eximir de qualquer responsabilidade sobre os conteúdos oferecidos. Há lançamentos do cinema, séries completas e até mesmo animes que nunca chegaram ao ocidente de forma oficial. Porém, a maioria desses conteúdos não é licenciado para ser transmitido no YouCine.

Há riscos de usar o YouCine?

Em primeiro lugar, como mencionado anteriormente, o aplicativo não está disponível na Google Play Store e deve ser baixado como um arquivo APK. Isso significa que, além do risco de infectar seu dispositivo com malwares e outros programas maliciosos, o download e a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas podem comprometer a segurança do seu dispositivo e colocar em risco suas informações pessoais.

Além disso, o uso do YouCine configura em pirataria, o que é ilegal e pode resultar em consequências graves, como multas e processos judiciais. A pirataria é um crime, pois viola os direitos autorais de filmes e séries, prejudicando a indústria cinematográfica e audiovisual. Outro risco associado ao uso de aplicativos ilegais, como o YouCine, é que eles podem não ser confiáveis e apresentar problemas na reprodução de conteúdo, como cortes, travamentos e baixa qualidade de imagem e som. Isso pode afetar negativamente a experiência do usuário e comprometer a satisfação com o serviço.

Como assistir filmes e séries de forma legal?

Globoplay é uma plataforma oficial de streaming para assistir a filmes e séries — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Felizmente, existem muitas opções legais para assistir a filmes e séries de TV em dispositivos Android. Aqui estão alguns aplicativos recomendados:

Globoplay: oferece uma grande variedade de conteúdo brasileiro, incluindo novelas, séries e programas de TV licenciados pelo Grupo Globo. Também inclui transmissão ao vivo das afiliadas locais da Rede Globo, além de conteúdo exclusivo.

VIX Cine e TV: oferece uma vasta seleção de conteúdo gratuito, incluindo filmes, séries de TV e programas. Possui uma variedade de conteúdo, desde filmes clássicos até lançamentos recentes, e inclui uma mistura de programação em inglês e espanhol.

Looke: oferece um grande catálogo de filmes, séries de TV e programas, incluindo conteúdo brasileiro. Inclui conteúdo gratuito e pago, e também oferece a opção de alugar ou comprar filmes e programas de TV.

Viki: oferece uma grande variedade de conteúdo asiático, incluindo dramas coreanos, chineses e japoneses. Também inclui uma seleção de filmes e programas de TV de outros países, como Taiwan, Tailândia e Filipinas. Disponibiliza conteúdo gratuito e pago, e inclui legendas em vários idiomas.

Crunchyroll: oferece uma vasta seleção de conteúdo de anime, incluindo séries clássicas e lançamentos recentes. Inclui conteúdo gratuito e pago, e também oferece conteúdo exclusivo para assinantes premium. Disponibiliza legendas em vários idiomas, incluindo português.

Plex: permite transmitir seus próprios filmes e programas de TV, bem como conteúdo de parceiros como Crackle e Warner Bros. Inclui conteúdo gratuito e pago, e também oferece transmissão ao vivo de TV por meio do serviço Plex Live.

Pluto.TV: oferece uma grande variedade de canais de TV ao vivo, bem como uma seleção de filmes e programas de TV sob demanda. Inclui conteúdo gratuito e pago, e apresenta uma variedade de programação, desde notícias e esportes até entretenimento e estilo de vida.

Com informações de Futebol Interior e Site Confiável.

Veja também: Amazon Prime Video: veja preço dos planos, catálogo e como funciona