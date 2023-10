5 livros para ler antes do fim do ano

Um dos livros mais vendidos de 2023, depois de se tornar best-seller em razão do sucesso no universo BookTok, os perfis sobre literatura no TikTok. No romance, Lily é uma jovem dona de uma floricultura vivendo em Boston. Ela conhece um cirurgião meio teimoso e arrogante e dá início a um relacionamento turbulento. A autora discute temas como abuso psicológico e violência doméstica de forma sensível e direta.

Considerado um dos romances mais inspiradores do ano, o livro acompanha Nora, mulher cheia de talentos, mas poucas conquistas e sem grandes perspectivas. Quando ela conhece a Biblioteca da Meia-Noite, parece ganhar uma oportunidade para viver todas as vidas que poderia ter tido.

O autor apresenta ensinamentos para enriquecer com a adoção de hábitos de pessoas bem-sucedidas, desmistificando o motivo pelo qual alguns parecem destinados à riqueza, enquanto outros levam uma vida inteira de dureza. Ele usa princípios como: ou você controla o seu dinheiro ou ele controlará você; o hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem; o segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas nem se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade.