99Shop: tudo sobre serviço que promete renda extra para motoristas do app

O 99 lançou um serviço que vai permitir que motoristas de aplicativo vendam produtos a passageiros durante as corridas realizadas pela plataforma. O 99Shop consiste na comercialização de itens como doces, salgados e produtos de higiene pessoal para os clientes dentro do próprio veículo, com pagamento em dinheiro ou Pix . Os condutores, por sua vez, poderão receber comissões de até 50% do valor das vendas como renda extra. O projeto piloto já está em funcionamento na cidade de São Paulo.

Na prática, os produtos ficarão expostos em uma bandeja instalada no veículo do motorista parceiro. O processo de compra e venda é feito pelo aplicativo MerchOnii, destinado à gestão das vendas autônomas. A plataforma está disponível para Android e iPhone (iOS) e requer cadastro com senha. No mesmo app, os motoristas poderão ajustar os valores dos produtos, acompanhar as entradas e saídas, visualizar o recebimento de lucros e enviar notas fiscais das transações para o e-mail dos passageiros.

99Shop é o serviço do app 99 que permite aos motoristas venderem produtos a clientes durante as corridas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Para ter acesso ao serviço, os condutores devem operar na cidade de São Paulo e realizar um cadastro no site oficial do programa (motoristas.99app.com/99shop). Também é pré-requisito possuir possuir uma câmera de monitoramento e segurança da 99 e ter completado pelo menos 50 viagens com a empresa no período de cinco dias. Para se manter ativo no programa, é preciso realizar ao menos 99 corridas no mês.

Após o cadastro, os motoristas elegíveis deverão agendar a instalação da bandeja e o recolhimento dos produtos nas Casas99 dos bairros de Santo Amaro e Tatuapé. Caso os produtos à venda esgotem durante a realização das viagens, os condutores parceiros poderão reabastecer o estoque nesses mesmos locais.

De acordo com o site do programa, as vendas do 99Shop pagas em dinheiro gerarão lucro imediato aos motoristas. Já as transações feitas via Pix serão pagas em um período de quatro dias úteis.

Além das comissões originadas pela comercialização dos produtos, os motoristas também terão acesso a desafios de vendas que gerarão outros pagamentos, de acordo com a quantidade de itens vendidos. Segundo a empresa, o motorista poderá faturar até R$ 800 por mês a mais, somando as vendas, comissões e incentivos.

