A Fazenda 15: Rachel Sheherazade é expulsa e enche a web de memes; veja

Rachel Sheherazade foi expulsa do reality A Fazenda 15 nesta quinta-feira (19) após brigar com a participante Jenny Miranda — e a Internet já está reagindo ao incidente com memes e comentários engraçados. No Twitter (X), é possível encontrar inúmeras publicações bem-humoradas em defesa de Sheherazade, além de internautas mais indignados alegando que a expulsão foi injusta. Segundo a produção do programa da Record, a jornalista deixa a disputa por ter colocado a integridade física de sua colega em risco.