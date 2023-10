Alan Wake 2: história, gameplay e requisitos do game de suspense

Alan Wake 2 é a aguardada sequência do jogo de suspense da Remedy Entertainment que traz o escritor que dá nome ao título após 13 anos do seu desaparecimento, além de introduzir uma nova co-protagonista chamada Saga Anderson. A gameplay mantém os elementos de ação do Alan Wake original, mas com um foco maior no terror e sobrevivência. Alan Wake 2 será lançado no dia 27 de outubro para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Epic Games Store) por preços entre R$ 225 e R$ 270,90.