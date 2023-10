Alan Wake 2, UFC e Just Dance são destaques nos lançamentos da semana

Alan Wake 2 e EA Sports UFC 5 são os destaques nos lançamentos da semana com a aguardada sequência do game de ação e terror da Remedy Entertainment e o mais novo jogo de luta do UFC da Electronic Arts . Eles são acompanhados ainda pelo popular jogo de dança Just Dance 2024 em sua nova edição, a coletânea de clássicos Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, a versão para a nova geração do jogo do Bob Esponja e mais. Saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais estão disponíveis.

Alan Wake 2 marca o retorno do famoso escritor em uma nova aventura sobrenatural após 13 anos preso em Bright Falls — Foto: Reprodução/Remedy Entertainment

Alan Wake 2 - 27 de outubro - PS5, XBSX/S, PC

O famoso escritor Alan Wake está de volta ao mundo dos games em uma história que se passa 13 anos após seu desaparecimento na pequena cidade de Bright Falls, onde enfrentou uma poderosa força sobrenatural. O game de ação conta também com uma nova coprotagonista, a agente do FBI Sara Anderson que investiga uma série de assassinatos que estavam sendo escritos por Alan e o tornam o principal suspeito.

Em sua aventura ambos os personagens encontrarão pessoas tomadas por essa misteriosa escuridão e precisarão combatê-las usando uma lanterna e outras fontes de luz para enfraquecer as trevas antes de atacar. Alan Wake 2 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 270,90 e para PC pela loja digital Epic Games Store por R$ 225.

EA Sports UFC 5 - 27 de outubro - PS5, XBSX/S

Na nova edição do game de luta da Electronic Arts jogadores poderão contar com batalhas ainda mais realistas e representação visual fiel de seus lutadores preferidos com uso da engine gráfica Frostbite, a mesma de Battlefield 2042 . O game traz atletas como Edson Barboza, Justin Gaethje, Jose Aldo, Sean O'Malley, Max Holloway, Conor McGregor, Amanda Nunes, Valentina Shevchenko, Julianna Pena, entre outros em diversos modos com novidades.

O modo carreira agora também pode ser jogado online, enquanto Fight Week traz variadas missões relacionadas a lutas do mundo real. EA Sports UFC 5 está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S a partir de R$ 358,90.

EA Sports UFC 5 traz lutas ainda mais realistas e intensas com visuais pela engine gráfica Frostbite — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Just Dance 2024 - 24 de outubro - PS5, XBSX/S, SW

A divertida série de dança da Ubisoft está de volta em sua edição mais recente, que traz 40 novas músicas para se mexer, seja com um controle de movimento como o Joy-Con do Nintendo Switch ou usando seu smartphone. A lista de músicas traz sucesso como Flowers de Miley Cyrus, Tití Me Preguntó de Bad Bunny, I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston, How You Like That de Blackpink, Sail de Awolnation, My Name is de D Billions e mais.

O jogo conta ainda com modo malhar, para acompanhar calorias queimadas, e o tempo total dançando, além de um modo desafio para enfrentar seus amigos ou os melhores placares ao redor do mundo. Just Dance 2024 está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 299,99 e para Nintendo Switch por R$ 239,90.

Just Dance 2024 chega em sua nova edição com novas músicas e danças para os consoles — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - 24 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, SW, PC

A clássica série pioneira no estilo de ação furtiva trará uma coletânea com seus principais games. A coleção inclui desde Metal Gear e Metal Gear 2: Solid Snake do computador MSX, passando por Metal Gear Solid do PlayStation One até Metal Gear 2: Sons of Liberty e Metal Gear 3: Snake Eater do PlayStation 2, com os jogos de NES Metal Gear e Snake's Revenge de bônus. A série de games criada por Hideo Kojima conta uma longa história de um espião contra terroristas que constantemente estão em posse de armas bípedes de destruição em massa chamadas Metal Gear.

Sua jogabilidade furtiva desafia usuários a passarem por desafios sem alertar seus inimigos ao pegá-los de surpresa. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e PC pela loja digital Steam por R$ 299,90.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 apresenta clássicos Metal Gear Solid do PlayStation One e PlayStation 2 em coletânea — Foto: Reprodução/Steam

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake - 23 de outubro - PS5, XBSX/S

O mais recente game de ação e plataforma do desenho animado Bob Esponja ganhou uma versão melhorada nos consoles de nova geração PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S. A aventura coloca jogadores no papel de Bob Esponja, que acidentalmente encheu a Fenda do Biquíni com portais para diferentes mundos e precisa resgatar seus amigos em cada um deles.

A versão dos consoles de nova geração traz algumas roupas, um modo foto e consertos gerais para o jogo. Para todos que já têm o game na geração anterior, a atualização para os novos consoles é grátis. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 199,50 e para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 222,45.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake chega aos consoles de nova geração no PS5 e Xbox Series X/S — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Ghostrunner 2 - 26 de outubro - PS5, XBSX/S, PC

Um ano após os eventos do primeiro game, o ciberninja Jack está de volta para enfrentar uma violenta seita de inteligência artificial que se formou fora da Torre Dharma após a queda da Guardião das Chaves. Ghostrunner 2 é um jogo de ação acelerado em primeira pessoa no qual usuários usam parkour, uma afiada espada katana e outras habilidades para eliminar inimigos em grande estilo.

A sequência do aclamado game cyberpunk pós-apocalíptico adiciona também mais exploração, trechos velozes de moto, missões não lineares e mais. Ghostrunner 2 está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 199,50, para Xbox Series X, Xbox Series S e PC pelas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG (GOG Galaxy) por R$ 161,99.

Ghostrunner 2 traz ação acelerada com espadas e parkour em sequência do aclamado jogo — Foto: Reprodução/Steam

Cities: Skylines 2 - 24 de outubro - PC

O aclamado game simulador de cidades retorna em uma sequência que promete melhorar tudo do original com ainda mais realismo. Em Cities: Skylines 2 jogadores são desafiados a criar sua própria cidade, investindo em infraestrutura necessária para sua população e incentivando indústria e comércio para fortalecer a economia. Erga enormes prédios, casas de luxo, estradas, túneis e decida como lidar com necessidades como eletricidade, água, coleta de lixo, impostos e mais.

A produtora alertou usuários que no lançamento o game poderá apresentar alguns problemas de performance, mas que serão consertados com o tempo. Cities: Skylines 2 está disponível para PC pela loja digital Steam por R$ 165,99 e está incluído no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes. As versões para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X e Xbox Series S foram adiadas para 2024 sem uma data definida.

Cities: Skylines 2 desafia jogadores a construírem e administrarem sua própria cidade com ainda mais opções — Foto: Reprodução/Steam

Crymachina - 24 de outubro - PS5, PS4, SW, PC

Em um mundo pós-apocalíptico em que a humanidade deixou de existir há milhares de anos, a única esperança de trazê-los de volta são seres sintéticos com almas humanas reencarnadas. Neste RPG de ação com visual de anime, jogadores controlam uma entre 3 jovens garotas E.V.E com o objetivo de se tornarem humanas de verdade e restaurar a humanidade em um complexo chamado Eden.

Durante sua jornada encontrarão resistência de outros robôs e poderão enfrentá-los com diversos tipos de armas e "Family Machines", máquinas colecionáveis que ajudam em combate. Há uma demo gratuita na PlayStation Store cujo conteúdo pode ser transferido para o jogo completo.

Crymachina é um jogo de ação e RPG sobre jovens garotas robô que tentam encontrar sua humanidade — Foto: Reprodução/Steam

The Lords of the Rings: Return to Moria - 24 de outubro - PS5, PC

Baseado nos livros da saga O Senhor dos Anéis, em The Lords of the Rings: Return to Moria os jogadores controlam um grupo de anões com a missão de recuperar os tesouros das lendárias minas de Moria. O jogo se passa na quarta era da Terra Média após a derrota de Sauron e permite que usuários criem seu próprio anão enquanto escavam as minas em busca de tesouros e recursos em áreas geradas proceduralmente.

É possível jogar sozinho ou com até 4 jogadores e ocasionalmente há inimigos pelo caminho, mas felizmente nenhum Balrog. O game também conta com o retorno do ator da saga de filmes John Rhys-Davies no papel de Gimli Lockbearer. The Lords of the Rings: Return to Moria está disponível para PC pela loja digital Epic Games Store por R$ 107,99. O jogo sairá também para PlayStation 5 (PS5), porém a versão para Xbox Series X/S foi adiada para o início de 2024.

The Lords of the Rings: Return to Moria é um jogo multiplayer cooperativo com os anões da saga O Senhor dos Anéis — Foto: Reprodução/Epic Games Store

Mineko’s Night Market - 26 de outubro - PS5, XBSX/S

No aconchegante vilarejo de Monte Fugu, inspirado na cultura japonesa, jogadores viverão a história de Mineko, uma jovem que se muda para esta misteriosa cidade e se torna parte importante em sua revitalização. Durante o jogo, usuários poderão explorar, fazer amigos, coletar recursos, produzir itens e vendê-los no mercado noturno Night Market da cidade. No entanto, há um grande mistério a ser descoberto envolvendo uma lendária entidade, o gato solar Nikko, e agentes mal-intencionados que procuram por algo nos arredores. Mineko’s Night Market está incluído no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.