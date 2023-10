Alexa ganha comandos especiais de Dia das Crianças

A Amazon adicionou ao sistema da Alexa uma série de comandos especiais para comemorar o Dia das Crianças, que acontece nesta quinta-feira (12). Com as novas habilidades, a assistente virtual poderá contar histórias, imitar personagens famosos de desenhos animados, além de responder a algumas perguntas pré-definidas sobre o imaginário infantil. Segundo a divulgação da empresa, a Inteligência Artificial (IA) também poderá contar piadas, fazer charadas e abrir músicas que estejam disponíveis no Amazon Music .

Caso a família tenha um dispositivo Alexa com tela, como os atuais Echo Show 5 de terceria geração, por exemplo, a criança ou o responsável também poderá dar um comando de voz para a assistente exibir animações originais da Amazon. Todos estes recursos estão integrados em uma atualização gratuita para quem já tem um aparelho compatível.

Amazon Echo Pop, novo dispositivo, poderá reproduzir os conteúdos de áudio — Foto: Divulgação/Amazon

Quando o usuário ditar a frase “Alexa, Hora da História” em dispositivos da linha Echo, a IA da Amazon deverá abrir pequenas histórias em áudio para entreter as crianças. Entre elas, estão a Maria Enrolada, Vaquinha Fantasma, Casa dos Espíritos, entre outras, todas inéditas e exclusivas.

A Alexa também está preparada para fazer imitações quando o usuário acionar os comandos “Alexa, fala baleiês” e “Alexa, imita um dinossauro”. O sistema também estará preparado para atender pedidos de imitação do Bob Esponja e Pato Donald, clássico personagem da Disney.

Com os comandos selecionados, a Alexa também poderá fazer beatbox, brincar de “Cara ou Coroa”, além de responder algumas perguntas específicas como “Qual é o animal do dia” e “Qual é o Pokémon do dia”. O sistema poderá ainda acionar alguns jogos como Akinator e Imagem e Ação, Galinha Pintadinha, Turma da Mônica e outros.

Em comemoração ao Dia das Crianças, o Amazon Music recebeu uma nova canção do Mundo Bita, que também poderá ser reproduzida por comando de voz. Vale dizer que, apesar de tanto conteúdo, os pais poderão utilizar o recurso Amazon Kids para ajustar quanto tempo as crianças poderão interagir com a skills da Alexa e seu respectivo aparelho Echo.

Conheça todos os comandos personalizados da Alexa para o Dia das Crianças:

“Alexa, imite uma criança”

“Alexa, quando é o Dia das Crianças?”

“Alexa, quantos dias faltam para o Dia das Crianças?”

“Alexa, abrir Hora da História”

“Alexa, abrir Turma da Mônica”

“Alexa, jogar DPA na escuta”

“Alexa, abrir Imagem e Ação”

“Alexa, brincar de estátua com a Luna”

“Alexa, tocar Palco de Brinquedos com Mundo Bita e Palavra Cantada”

“Alexa, o que é o que é?”

“Alexa, dá uma risada”

“Alexa, faz um beatbox”

“Alexa, fala baleiês”

“Alexa, solta um pum”

“Alexa, abrir Galinha Pintadinha”

“Alexa, imita o Pato Donald”

“Alexa, imita o Bob Esponja”

“Alexa, imita um dinossauro”

“Alexa, Cara ou Coroa?”

“Alexa, Pedra, Papel ou Tesoura?”

“Alexa, qual é o Pokémon do dia?”

“Alexa, qual é o animal do dia?”

“Alexa, me fale a tabuada do 7”

Como configurar Alexa na Amazon Echo Dot? Confira tutorial completo

