Android 14 é lançado pelo Google; veja novas funções da atualização

O Android 14 foi lançado nesta quarta-feira (4) pelo Google . O novo sistema foi anunciado durante o evento Made By Google, que também revelou os novos celulares Pixel 8, Pixel 8 Pro e o relógio inteligente Pixel Watch 2. A atualização do sistema oferece diversas funcionalidades, incluindo novas maneiras de usar chaves de acesso, papéis de parede gerados por IA, opções de texto maiores e aprimoramento da câmera, com o Ultra HDR..

O Android 14 está começando a ser implementado em dispositivos Pixel nesta quarta-feira e, ainda este ano, estará disponível para outros aparelhos compatíveis de marcas como Samsung Galaxy, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo e Xiaomi. A seguir, veja mais detalhes sobre a atualização.

No Android 14, aplicativos de terceiros poderão usar apenas seu telefone Android e sua impressão digital como senha para fazer login. O Google também informou que o novo sistema enviará mensalmente uma notificação avisando aos usuários quando algum aplicativo mudar práticas de compartilhamento de dados.

Em relação a tela de bloqueio, o sistema permite definir atalhos personalizados, como leitor de QR ou aplicativo Google Home, para ter acesso rápido com um toque aos controles mais usados ​​no aparelho. Começando nos celulares Pixel 8 e 8 Pro, o Android 14 também permite a criação de papéis de parede generativos de IA. O usuário pode escolher entre sugestões predefinidas ou criar uma imagem do zero.

A atualização do Android também conta com um novo app de saúde: o Health Connect, que vai substituir o Google Fit. A plataforma permite compartilhar dados do telefone com os aplicativos de saúde e vice-versa. Para quem tem alguma dificuldade de visão, o novo sistema vai permitir um dimensionamento de texto de até 200%, o que deve melhorar a acessibilidade.

O usuários também terão mais controle sobre a saída de som de dispositivos conectados por bluetooth. Será possível permitir apenas a saída de som de músicas em uma caixa de som e impedir a reprodução de ligações, por exemplo. Outra novidade é o PIN de seis dígitos. Depois de digitá-lo corretamente, o usuário não precisará mais pressionar Enter, pois seu dispositivo será desbloqueado automaticamente.

Com informações do Google e The Verge.

