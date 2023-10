Android 14 tem jogo escondido no sistema; veja como acessar

O Android 14 tem um easter egg divertido em formato de game escondido nas configurações. Trata-se de um joguinho em que o usuário pode desbravar o espaço em uma nave, encontrando estrelas e chocando-se contra elas. Por se tratar da décima quarta versão do sistema do Google , o logo do jogo faz referência à expedição espacial Apollo 14. O novo Android foi lançado oficialmente no último dia 4 , e está disponível no Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, mas até o fim do ano deve chegar em outros dispositivos, como os da marca Samsung . A seguir, veja mais detalhes sobre o jogo.

Android 14 é a nova versão do sistema operacional do Google que tem easter egg da expedição espacial Apollo 14. — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

No game do Android 14 um pequeno foguete aparece flutuando no espaço e o usuário deve controlar sua movimentação usando o próprio dedo na tela, encontrando planetas e estrelas. A página de navegação mostra informações como o nome da estrela mais próxima da posição do celular naquele momento. Classe, o raio, a massa e quantos objetos orbitam aquele corpo celeste são algumas delas. A posição do astro, a velocidade, o status dos propulsores da nave e suas coordenadas também são mensuradas durante a viagem estelar.

Para acessar o game, basta acessar as configurações do Android e ir na seção “Sobre o telefone”. Em seguida, é preciso ir na página “Versão do Android” e tocar repetidas vezes no título do Android 14. Neste momento o game será aberto e o logo do sistema aparecerá flutuando no espaço. Em seguida, basta pressioná-lo para ativar o jogo. O usuário deverá sentir uma vibração que simula a decolagem de uma nave espacial.

O jogo do Android 14, assim como outros easter eggs do Google, tem somente a função de entretenimento ao permitir que o usuário navegue pelo espaço. Não há fases, nem como vencer ou perder. Da mesma forma, ele não influencia ou altera nada no funcionamento do celular.

Easter egg do Android é um jogo em que o usuário controla uma nave espacial — Foto: Reprodução/Android Authority

Os easter eggs do Android já são uma tradição. No Android 13, por exemplo, uma animação fazia com que uma explosão de emojis surgisse na tela à medida que o usuário pressionasse várias vezes a tela nas configurações. No Android 12, uma animação com várias bolhas era exibida no celular quando o usuário realizava o mesmo procedimento.

Lançado nesta semana, o Android 14 traz como novidades uma mudança na tela de bloqueio, que permite definir atalhos personalizados, assim como possibilidade de aplicativos de terceiros usarem somente a digital do usuário para fazer login. O sistema também possibilita criar papéis de parede por meio de IA generativa e fornece um novo aplicativo de saúde, o Health Connect, que vai substituir o Google Fit.

