App do Ano: prêmio do TechTudo elege o melhor em 2023; veja como votar

A votação popular ficará aberta de 24 de outubro até 3 de novembro e os resultados do Melhores do Ano serão divulgados em novembro — bem a tempo da Black Friday. A seguir, veja como participar e confira quais são os cinco candidatos a App do Ano, os critérios de avaliação e o time de jurados especializados em 2023.

O ano de 2023 foi marcado pela inteligência artificial. O ChatGPT ganhou uma plataforma para celulares e grandes empresas de tecnologia como Google e Meta estão investindo no uso de IA em apps. Esse tipo de tecnologia foi usado para fazer pesquisas, criar imagens, usar assistentes virtuais e até participar de trends nas redes sociais. O recurso ainda gera polêmica e muitas discussões sobre a maneira certa de se utilizado, mas é cada vez popular entre os brasileiros.

Critérios

Relevância em 2023: este critério considera a repercussão que os aplicativos tiveram ao longo do ano, levando em conta redes sociais, mídia tradicional e também o mercado de tecnologia.

Usabilidade: neste tópico, os apps são avaliados pelas funções de destaque que oferecem, bem como usabilidade, design simplificado e objetivo.

Feedback dos usuários: considera a opinião dos usuários sobre os aplicativos, levando em conta, também, comentários deixados nas lojas App Store e Google Play Store.

Downloads: quão baixados foram os apps em 2023? Este critério leva em conta dados de download no ano, em comparação com outros aplicativos do mesmo segmento.

Entrega de serviço: o app cumpriu com o que prometia? Realmente entrega as funções que oferece? Este critério vai avaliar o funcionamento dos recursos de cada aplicativo.

Quais são os finalistas para App do Ano em 2023?

O WhatsApp permanece na posição de mensageiro mais utilizado pelos brasileiros. Em 2023, trouxe inovações como mensagem de vídeo, compartilhamento de tela, envio de fotos em HD e, a ferramenta mais recente, Canais. O app também virou plataforma para diversos serviços de inteligência artificial como LuzIA e Pi.

Apps com inteligência artificial para fotos foram uma febre em 2023. O Remini ganhou muita relevância por conta da trend em que internautas simulavam como seriam os filhos ou a gravidez usando a ferramenta. A qualidade e riqueza de detalhes das imagens supreendeu.

O principal rival do Twitter (ou X) bateu recordes de novos usuários logo após o lançamento. Aproveitando a base de cadastros já existentes no Instagram, a Meta criou o Threads, uma plataforma que deu o que falar na briga entre os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg. Apesar do burburinho, a nova rede social ainda não está completa e a promessa é de que novos recursos serão lançados em breve.

ChatGPT

A inteligência artificial veio para ficar e o lançamento de um aplicativo para o ChatGPT em 2023 facilitou ainda mais o acesso a esse tipo de serviço. Além dos comandos de texto, recentemente a plataforma passou a aceitar prompts de voz e suporte para imagens. O serviço de IA também deixou de lado a limitação de oferecer informações apenas até 2021, e agora faz buscas atuais na internet.

O TikTok segue ditando moda e polêmica (as lives NPC que o digam, não é mesmo?). A rede social que começou com dancinhas deu espaço para vlogs de rotina, vídeos "point of view" (ponto de vista, na tradução para português) e "arrume-se comigo". A plataforma lançou, ainda em 2023, o TikTok Music, concorrente do Spotify e mais uma ferramenta para explorar a veia musical da plataforma que faz estourar hits como “Lovezinho”, da cantora Treyce, e até ressuscita sucessos antigos como "If It’s Lovin’ That You Want" da Rihanna.

Time de jurados

O TechTudo selecionou cinco jurados especialistas em tecnologia para avaliar os Apps do Ano e, então, definir qual deve ser o vencedor da premiação. Conheça os avaliadores da categoria:

André Fogaça, repórter no Olhar Digital;

Juliana Nascimento, apresentadora e analista de produto no Canaltech;

Lucas Lima, editor-assistente no Tecnoblog;

Melissa Cruz, jornalista e estrategista de conteúdo no Canaltech;

Rodrigo Fernandes, colaborador no TechTudo e repórter no Jornal do Comércio.

Votação popular

A opinião do público é muito importante no Prêmio Melhores do Ano TechTudo. Por isso, está aberta a votação popular para que o leitores possam participar da premiação. Clique aqui para votar no melhor app de 2023. O aplicativo que for mais votado receberá o título de "App do Ano - Voto popular".

