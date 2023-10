Apple anuncia data de evento que deve revelar novos Macs; veja detalhes

As versões de 14 e 16 polegadas foram atualizadas em janeiro deste ano, mas também poderiam receber upgrades. Desta forma, segundo o analista Ming-Chi Kuo, a Apple pode apresentar os chips M3, M3 Pro e M3 Max. De acordo com Gurman, poderíamos ver CPUs de até 16 núcleos e GPUs de até 40 cores.

Ainda de acordo com Gurman, não são esperadas novas versões do MacBook Air durante o evento. Outros produtos também podem ser mencionados na segunda-feira, mas um easter egg no site da Apple indica que o "Scary fast" é realmente focado no Mac: a animação principal da página da maçã revela o ícone do Finder, o explorador de arquivos do macOS.