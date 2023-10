Apple cai mais de 20% em demanda de PCs; mercado tem queda menor

A Apple enfrentou um revés no terceiro trimestre de 2023, com uma queda acentuada na demanda de PCs, variando entre 23% e 29%, de acordo com diferentes fontes. A queda tornou a maçã a empresa com a maior redução no mercado de PCs neste período. Os dados foram divulgados pelos relatórios da International Data Corporation (IDC), Gartner e Canalys, todos apresentados no início desta semana.