Apple confirma que iPhone 15 Pro e 15 Pro Max podem mudar de cor; entenda

A Apple confirmou, no final de setembro, que os modelos de iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max podem mudar de cor temporariamente quando estão em contato com as mãos dos usuários. A explicação para a alteração na coloração dos celulares estaria relacionada ao titânio, material que constitui as bordas dos modelos da linha profissional. O problema vinha sendo notado por usuários desde o lançamento dos aparelhos, e muitos chegaram a fazer reclamações no X (antigo Twitter) sobre a facilidade com que os celulares apresentavam marcas de dedo.