Apple pode lançar MacBook com novo chip M3 ainda este ano

A Apple pode lançar, ainda neste ano, um MacBook Air ou um MacBook Pro já equipado com o M3, próximo chip de fabricação própria da empresa. De acordo com com Mark Gurman, analista da Bloomberg, o Air de 13 polegadas, a versão Pro e o iMac são as máquinas mais cotadas para estrear o componente. Isto decorre do fato de que nenhum destes dispositivos tiveram processadores atualizados em 2023.