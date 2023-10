Apple pode lançar MacBook e mais computadores ainda este mês

A Apple pode lançar novos modelos de MacBook Pro com 14 e 16 polegadas de tela no dia 30 ou 31 de outubro, de acordo com publicação do analista Mark Gurman, no último domingo (22), em sua coluna na Bloomberg. Os rumores também apontam para o lançamento da próxima linha de computadores Mac. O jornalista especializado nos produtos da Maçã acredita que o anúncio deve trazer um iMac de 24 polegadas. Até o momento, não há qualquer confirmação oficial da fabricante.

O rumor nasceu a partir de conversas com algumas fontes anônimas ligadas à empresa e do fato de o iMac não ter sido atualizado em quase três anos. Como reforça o site MacRumors, o dispositivo ainda é o único da Apple que não recebeu upgrades após o chip M1. Outro sinal alertado por Gurman é o atraso no envio para as lojas destes produtos, o que já ocorre desde novembro.

Apple já tem data para lançamento de MacBook Pro, diz especialista — Foto: Divulgação/Apple

Especula-se que o novo iMac de 24 polegadas deve pular o chip M2 e trazer o novo e mais poderoso processador M3. Fora isso, a reportagem de Gurman não deixa claro quais seriam as outras novidades e melhorias do computador.

iMac de 24 polegadas atual apresenta versões com diversas cores — Foto: Divulgação/Apple

Os modelos anteriores de MacBook Pro de 14 e 16 polegadas também estão passando por atrasos de envios desde meados do ano, o que, segundo o jornalista, seria um indicativo de que a Apple pode estar produzindo um hardware atualizado para o notebook. Por outro lado, esst pode ser uma aposta menos segura, uma vez que a Apple revelou novos MacBooks Pro em janeiro de 2023.

De acordo com Gurman e o site Digitimes, os próximos notebooks profissionais da Apple podem vir com melhorias na qualidade da tela e os novos processadores M3 Pro e M3 Max. Os novos modelos, se o rumor estiver correto, devem chegar às lojas no começo de 2024.

Gurman reforça mais ainda o rumor ao afirmar que o evento com acionistas da Apple, quando ela informa por teleconferência os seus resultados trimestrais, deve ocorrer no dia 2 de novembro. De acordo com o especialista, a última vez que uma reunião dessas aconteceu no começo de novembro foi em 2018, dias depois do lançamento de novos aparelhos das linhas Mac e iPad, no final de outubro.

Com informações de Engadget e MacRumors

