Apple Watch original, incluindo versão de ouro de R$ 135 mil, está obsoleto

A geração original do Apple Watch, lançada em 2015, está oficialmente obsoleta. De acordo com o portal MacRumors, apesar de a empresa ainda não ter divulgado a obsolescência em sua página, os smartwatches da linha original já constam em uma lista de dispositivos que teriam seu suporte técnico descontinuado. Na relação estão inclusos mesmo os produtos mais caros da chamada “Série 0” de relógios inteligentes da Apple. É o caso do Apple Watch Edition de primeira geração com caixa de ouro de 18 quilates, que custava, à época, US$ 17 mil — o equivalente a mais de R$ 87 mil na cotação atual. No Brasil, ele chegou a custar até R$ 135 mil.