Assassinos da Lua das Flores: veja reação da crítica e curiosidades do filme

O filme Assassinos da Lua das Flores (Killers of the Flower Moon) estreia nos cinemas nesta quinta-feira (19). Produzido pela Apple TV , o longa vai às telonas em parceria com a Paramount Pictures , e, em breve, chegará ao serviço de streaming da maçã. Com direção do aclamado cineasta Martin Scorsese (Taxi Driver), o épico americano é uma adaptação do livro homônimo de David Grann. A trama acompanha os assassinatos misteriosos de membros do povo Osage durante a década de 1920 e a consequente investigação dos crimes brutais. Estrelam o projeto Leonardo Di Caprio, Lily Gladstone e Robert De Niro.

Com quase três horas e meia de duração, o longa-metragem tem roteiro co-escrito por Scorsese e Eric Roth, e estreou no 76º Festival de Cinema de Cannes deste ano. A seguir, confira mais informações sobre Assassinos da Lua das Flores, como sinopse, elenco, repercussão dos críticos e curiosidades.

Épico americano é estrelado por Lily Gladstone e Leonardo Di Caprio, e dirigido por Martin Scorsese — Foto: Divulgação/Apple Studios

Enredo de Assassinos da Lua das Flores

Ambientada em Oklahoma, nos Estados Unidos, durante a virada do século 20, a trama conta a história da conspiração de homens brancos para matar quase sessenta membros da tribo indígena Osage, episódio que ficou conhecido como o Reino do Terror. Os crimes brutais são motivados pelo interesse na riqueza dos nativos, que vivem em uma terra rica em petróleo.

No entanto, conforme os homicídios são cometidos em circunstâncias misteriosas cada vez mais intrigantes, o FBI, a agência de inteligência americana que tinha acabado de ser criada na época, passa a investigar o caso, o que acaba envolvendo o poderoso J. Edgar Hoover, considerado o primeiro diretor da instituição.

Assassinos da Lua das Flores conta o drama real que atingiu o povo Osage na década de 1920, nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/IMDb

Elenco de Assassinos da Lua das Flores

Estrelado por Lily Gladstone (Certas Mulheres) no papel da protagonista Mollie Burkhart e Leonardo Di Caprio (Era uma Vez em... Hollywood) interpretando Ernest Burkhart, o elenco de Assassinos da Lua das Flores ainda reúne grandes nomes do cinema, como Robert De Niro (O Lado Bom da Vida) vivendo William King Hale, Jesse Plemons (Ataque dos Cães) dando vida a Tom White, Brendan Fraser (A Baleia) como intérprete de WS Hamilton, Tantoo Cardinal (Dança com Lobos) como Lizzie Q e mais.

Longa de Martin Scorsese é uma adaptação do livro homônimo de David Grann, lançado em 2017 — Foto: Divulgação/Apple Studios

Repercussão

Muito aguardado pelo público e a imprensa especializada, o filme Assassinos da Lua das Flores debutou com um desempenho positivo, como indicado pelos principais agregadores. No IMDb, a produção americana tem nota inicial de 8,7, com base em 3,3 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Martin Scorsese conquistou 95% da aprovação dos críticos, além de um selo "Fresh" no tomatômetro.

Para o jornalista Peter Debruge, da Variety, a obra cinematográfica é digna de elogios, apesar de seu extenso tempo de execução. Segundo ele, o longa "é envolvente desde o início e a tensão palpável é ecoada metodicamente pela trilha sonora constante de Robbie Robertson".

Já Peter Bradshaw, do The Guardian, também segue nessa análise positiva, elogiando a performance e o "desempenho de força trágica" de Lily Gladstone. Além disso, o crítico descreve o filme como um "épico de terror existencial e arrepiante sobre o nascimento do século americano, como um conto macabro de assassinatos em série quase genocidas".

Assassinos da Lua das Flores: atuação de Lily Gladstone chamou a atenção dos críticos — Foto: Reprodução/IMDb

Curiosidades

Com o lançamento de Assassinos da Lua das Flores, muitas coincidências envolvendo a equipe técnica e de atuação do longa vieram à tona. Uma delas é que em 2023 completam 50 anos desde a primeira parceria entre o diretor Martin Scorsese e o ator Robert De Niro no filme Caminhos Perigosos (1973), atualmente disponível no HBO Max.

Outro destaque é que há 30 anos Leonardo DiCaprio estreou em Hollywood no filme O Despertar de Um Homem (1993), ao lado de De Niro. Vale lembrar que a produção está disponível nos catálogos do Star+ e Mubi.

Por fim, mas não menos importante, este ano marca o 10º aniversário de lançamento do aclamado longa O Lobo de Wall Street (2013), presente no HBO Max e Amazon Prime Video, e estrelado por DiCaprio. O projeto cinematográfico marcou o auge da parceria entre Scorsese e o ator, além de ser o início da colaboração do cineasta com o diretor de fotografia Rodrigo Pietro, que também trabalhou em filmes como Argo, O Segredo de Brokeback Mountain e Barbie.

Confira o trailer oficial de Assassinos da Lua das Flores:

