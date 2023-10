Assassin's Creed e Detetive Pikachu são destaques nos lançamentos da semana

Assassin's Creed Mirage e Detective Pikachu Returns são os destaques dos lançamentos da semana, com um retorno às origens para a clássica franquia de assassinos da Ubisoft e um spin-off de investigação da clássica série Pokémon . Em uma semana repleta de novidades, os títulos são acompanhados pelo RPG estratégico Disgaea 7: Vows of Virtueless, o jogo de hóquei NHL 24 da Electronic Arts , a versão PS5 do game de terror Scorn e muito mais. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e plataformas.

Assassin's Creed Mirage e Detective Pikachu Returns são os grandes destaques dos lançamentos da semana — Foto: Divulgação/Ubisoft

Assassin's Creed Mirage - 5 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

Assassin's Creed Mirage presta homenagem aos mais de 15 anos da franquia da Ubisoft. O game se passa em Badgá no século IX e traz vários elementos clássicos dos primeiros títulos da franquia, como o foco na furtividade e a pena para marcar alvos assassinados. A história segue o protagonista Basim, um ladrão que se envolve com a organização secreta dos Ocultos, antecessores da Ordem dos Assassinos.

Além de uma movimentação fluída por parkour, o jogo também promete personagens NPC (não jogáveis) mais inteligentes e que jogadores poderão mais uma vez escutar conversas para obter informações. Assassin's Creed Mirage estará disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Epic Games Store e Ubisoft Store), por preços entre R$ 239,90 e R$ 209,90.

Assassin's Creed Mirage leva a série de volta para suas origens com novo protagonista Basim em Bagdá no século IX — Foto: Divulgação/Ubisoft

Detective Pikachu Returns - 6 de outubro - SW

Detective Pikachu coloca os usuários na pele do Pokémon elétrico mais amado de todos os tempos para investigar uma série de casos incomuns. Junto com o seu parceiro Tim Goodman, é necessário procurar por pistas, interrogar outros monstrinhos e usar seu caderno para deduzir fatos. Alguns Pokémon irão ajudar em sua jornada ao oferecer seus talentos especiais, como Growlithe, que pode farejar suspeitos, e Darmanitan, que é capaz de quebrar obstáculos.

Caso o usuário fique travado na história, pode pedir dicas para o Detetive Pikachu ou usar o modo Story Jump para avançar a história como quiser. Detective Pikachu Returns será exclusivo do Nintendo Switch e custará R$ 249.

Detective Pikachu Returns apresenta novos casos no Nintendo Switch com novidades no gameplay como usar habilidades de certos pokémon — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Disgaea 7: Vows of Virtueless - 3 de outubro - PS5, PS4, SW, PC

Disgaea 7: Vows of Virtueless é o sétimo capítulo da clássica série de RPG estratégico da Nippon Ichi Software, Inc. e NIS America. Jogadores controlam Fuji, um guerreiro sem honra no reino de Hinomoto inspirado no Japão, onde o código de honra dos samurais Bushido deixou de ser usado. Durante o game, ele encontra Pirilika, uma jovem que o convence a trazer de volta o Bushido ao reunir as sete armas lendárias fundadoras.

É possível montar seu próprio exército com mais de 45 tipos diferentes de unidades diferentes, entre monstros já conhecidos do universo de Disgaea e alguns inéditos. Nas batalhas, há também novidades como o fenômeno Jumbification, que consegue aumentar o tamanho de qualquer tipo de inimigo. Disgaea 7: Vows of Virtueless está disponível para Nintendo Switch por R$ 314,99.

Disgaea 7: Vows of Virtueless é o mais novo capítulo na clássica série de RPG estratégico com um protagonista que tem orgulho de não ter honra — Foto: Reprodução/Steam

NHL 24 - 3 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB

O game de hóquei anual da Electronic Arts trouxe várias novidades para o esporte no gelo com a introdução de um novo sistema de pressão e fadiga dos goleiros que os torna mais propensos a cometerem erros quanto mais o usuário ataca durante uma jogada. O Hockey Ultimate Team ganhou os novos HUT Moments que permitem jogar momentos marcantes da história do hóquei, enquanto o World of Chel continua a oferecer a possibilidade de criar seu próprio personagem e usá-lo por vários modos.

Por fim, um novo sistema de colisão física também permite deixar oponentes no chão por mais tempo após uma dividida forte. Este ano usuários terão ainda crossplay entre consoles da mesma geração em modos multiplayer, semelhante ao que acontece em EA Sports FC 24. NHL 24 estará disponível para PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One a partir de R$ 318,90. A data de lançamento de 3 de outubro se refere à edição especial X-Factor Edition que oferece 3 dias de acesso antecipado. O jogo chegará para todos os usuários em 6 de outubro.

NHL 24 introduz novos sistemas de fadiga dos goleiros que os torna mais propensos a cometer erros após vários ataques — Foto: Reprodução/Microsoft Store

Scorn - 3 de outubro - PS5

Scorn é um perturbador jogo de terror "biopunk" em primeira pessoa que era antes exclusivo dos consoles Xbox e PC. Porém, agora o jogo está disponível para PS5, levando todo o mundo bizarro do game para os usuários do console da Sony. O protagonista é uma estranha criatura humanoide sem pele e apenas com lampejos de suas memórias, que se aventura por uma história com poucas explicações e aberta à interpretação.

Ao explorar os arredores usuários encontrarão quebra-cabeças para resolver e poderão até obter armas para se defender, apesar de o combate não ser grande parte do jogo. O ambiente do game é repleto de corredores de carne e portas de ossos inspirados em obras de artistas como H.R. Giger e Zdzislaw Beksinski. Scorn custará R$ 199,50 no PS5.

Scorn, game de terror biopunk lançado nos consoles Xbox Series X/S, chega agora também ao PlayStation 5 (PS5) — Foto: Divulgação/Kepler Interactive

Silent Hope - 3 de outubro - SW, PC

Em Silent Hope, jogadores controlam 7 heróis que tentam salvar um reino após seu rei tirar a voz de todas as pessoas e sumir em um abismo. No papel de cada um dos silenciosos protagonistas, usuários terão que explorar os diversos andares do buraco e trazer de volta recursos para melhorar sua base, além de criar itens para ir cada vez mais fundo. Eles contam apenas com a voz da Princesa do reino para guiá-los e descobrir os verdadeiros motivos do Rei. Silent Hope estará disponível para Nintendo Switch por R$ 139,99.

Silent Hope traz um game de ação e RPG com protagonistas silenciosos cuja falta de voz faz parte da história — Foto: Reprodução/Steam

The Lamplighters League - 3 de outubro - XBSX/S, PC

The Lamplighters League se passa em uma versão alternativa dos anos 30, período em que uma seita chamada Banished Court está a poucos passos de dominar o mundo. Os únicos obstáculos em seu caminho envolvem um grupo de acadêmicos heroicos que dão nome ao jogo. Juntos, eles poderão se esgueirar por fases e eliminar inimigos furtivamente para enfraquecer suas forças, para então entrar em batalhas por turnos nas quais as diferentes habilidades de seus personagens podem ser usadas de maneiras estratégicas para vencer.

The Lamplighters League foi desenvolvido pela Harebrained Schemes e estará disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e PC (via Steam) a partir de R$ 165,99. O jogo também está incluído no Xbox Game Pass em seu lançamento, sem custos extras para assinantes.

The Lamplighters League é um game de estratégia que se passa em uma versão alternativa dos anos 30 — Foto: Reprodução/Steam

Warhammer 40.000: Darktide - 4 de outubro - XBSX/S

Warhammer 40.000: Darktide já foi lançado para o PC, mas agora será disponibilizado para Xbox Series X/S. No FPS multiplayer, os usuários escolhem entre quatro integrantes da Inquisição para expurgar os hereges do Caos da cidade de Tertium, localizada no planeta Atoma Prime.

Usuários poderão personalizar seus soldados, tanto no visual quanto entre diferentes classes, e encarar numerosas hordas de inimigos ao lado de outros jogadores. Warhammer 40.000: Darktide estará disponível para Xbox Series X/S por R$ 169,95, também incluso no Xbox Game Pass.

Warhammer 40.000: Darktide traz combates acelerados para até 4 pessoas em multiplayer cooperativo — Foto: Reprodução/Steam

Borderlands 3: Ultimate Edition - 6 de outubro - SW

Borderlands 3: Ultimate Edition estará disponível para Nintendo Switch, anos após ser lançado para outros consoles. Usuários podem escolher um entre quatro novos caçadores (Zane, Amara, FL4K e Moze) para enfrentar os gêmeos Calypso e sua legião de seguidores que querem usar o poder da Arca para dominar o universo. O jogo mantém seu humor característico e gameplay de FPS com elementos de RPG, nos quais o objetivo do jogador é ficar cada vez mais forte, sem um limite estabelecido.

Mesmo que o game possa ser jogado sozinho, é recomendado se aventurar com amigos em multiplayer cooperativo online para até 4 pessoas. A versão do Nintendo Switch traz ainda 6 pacotes de DLC e mais de 30 itens cosméticos, custando R$ 299,90.

Borderlands 3: Ultimate Edition traz o popular looter shooter em uma versão portátil para o Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Front Mission 2: Remake - 5 de outubro - SW

Front Mission 2: Remake se passa 12 anos após o game original e mantém os temas maduros geopolíticos. Jogadores acompanham o enredo pela visão de 3 protagonistas: Ash, Lisa e Thomas, com vontades e interesses que vão além de um mero confronto entre o bem e o mal. As batalhas são realizadas em turnos entre os grandes robôs Wanzer que podem ser amplamente personalizados para o combate. O game está disponível para Nintendo Switch por R$ 179.

Front Mission 2: Remake traz para o Nintendo Switch o clássico game de estratégia da Square Enix pela primeira vez no ocidente — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Wargroove 2 - 5 de outubro - SW, PC

Wargroove 2 se passa três anos após os eventos do primeiro game, nos quais a rainha Mércia e outros aliados restauraram a paz em Aurania. Porém, uma nova ameaça surge por uma ambiciosa facção estrangeira desconhecida e armada com tecnologias proibidas. Jogadores enfrentarão estes inimigos em batalhas estratégicas de turnos. Além disso, há também os modos multiplayer cooperativos e competitivos para até quatro pessoas.

O game conta com um editor de jogo, que permite criar seus próprios mapas, cenas e campanhas para compartilhar com a comunidade. Wargroove 2 está disponível para Nintendo Switch e PC (via Steam) por R$ 59,99.

Wargroove 2 traz batalhas de estratégia em turno acompanhadas por um poderoso editor para criar suas próprias campanhas — Foto: Reprodução/Steam

Sword Art Online: Last Recollection - 6 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

A série de animação Sword Art Online recebe um novo jogo com uma história original baseada no arco "Guerra do Underworld". No anime, os personagens estão presos em um MMORPG de realidade virtual e precisam completar desafios no jogo para se libertarem. Porém, caso morram dentro do jogo, eles também morrerão no mundo real.

Neste game, o herói Kirito e seus amigos precisarão se aventurar pelo Território das Trevas, além de conhecer duas novas personagens criadas especialmente para o jogo: a Cavaleira das Trevas Dorothy e a jovem Sarai. As batalhas trazem ação em tempo real com seus aliados de uma maneira que simula o combate de um MMORPG. Sword Art Online: Last Recollection será lançado para PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam) a partir de R$ 242,50.

Em Sword Art Online: Last Recollection, Kirito terá que enfrentar novas ameaças em uma história original baseada no arco "Guerra do Underworld" da animação — Foto: Reprodução/Steam

Trepang2 - 2 de outubro - PS5, XBSX/S

Trepang2 é um frenético game de ação e tiro FPS, no qual os usuários controlam um soldado sem memórias identificado apenas pelo número 106. Após ser resgatado de uma misteriosa instalação por uma equipe de elite, ele utiliza armamentos pesados para enfrentar todo tipo de ameaça que encontra pelo caminho, tanto humanas quanto sobrenaturais.

O jogo tem um alto nível de violência e ação incessante. Algo que surpreende é que a maior parte do game foi criado por um único desenvolvedor, que depois recebeu ajuda para terminá-lo. Trepang2 estará disponível para PS5 e Xbox Series X/S por R$ 159,90.

Trepang2 é um frenético game de ação em primeira pessoa com alto nível de violência — Foto: Reprodução/Microsoft Store

