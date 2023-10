Asus lança Zenfone 10 no Brasil; veja preço e ficha técnica

A Asus anunciou, nesta terça-feira (31), a chegada do Zenfone 10 ao Brasil. O celular traz o chip Snapdragon 8 Gen 2 , da Qualcomm , opções de memória RAM de 8 ou 16 GB e armazenamento de até 512 GB. O conjunto de câmeras tem duas lentes traseiras, sendo o sensor principal com 50 MP e um ultrawide de 13 MP. A câmera frontal tem 32 MP. O preço oficial é de R$ 5.999.

O smartphone tem corpo compacto, pesando 172 g e com tela de 5,9 polegadas com tecnologia AMOLED. A promessa da fabricante é que o Zenfone 10 seja "o melhor telefone pequeno" do mercado. A seguir, veja mais detalhes do lançamento da Asus.

Asus lança Zenfone 10 no Brasil; veja detalhes — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Tela e design

A tela do Zenfone 10 tem 5,9 polegadas, seguindo a proposta da linha de entregar telefones pequenos e compactos, que cabem na mão do usuário. O aparelho pesa apenas 172 g, com medidas de 146,5 x 68,1 x 9,4 mm. No Brasil, são quatro opções de cores: verde, vermelho, preto e azul.

O display conta com a tecnologia AMOLED da Samsung, entregando resolução de 2.400 x 1.080 pixels em proporção 20:9. A taxa de atualização chega a 144 Hz em jogos compatíveis. A tela é protegida pelo Gorilla Glass Victus.

Asus Zenfone 10 tem corpo compacto — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Processador e memória

O Zenfone 10 teve seu lançamento global em junho deste ano. O processador do smartphone é, portanto, o mais recente da linha premium da Qualcomm até aquele momento, o Snapdragon 8 Gen 2. É o mesmo chip utilizado em celulares topo de linha como Galaxy S23 Ultra, Xiaomi 13 Ultra e OnePlus 11. Em termos mais técnicos, temos um octa-core de 3.2 GHz.

Para vídeos, o aparelho conta com uma GPU Adreno 740, também da Qualcomm. A memória RAM tem duas opções: 8 ou 16 GB, ambas no padrão LPDDR5X. Já o armazenamento interno está disponível em versões de 128, 256 e 512 GB, dando ao usuário boas opções para armazenar muitas fotos e vídeo.

Câmera

O conjunto de câmeras traz duas lentes traseiras. A principal tira fotos de 50 MP com abertura de f/1,9. As fotos têm campo visual equivalente a uma lente de 23,8 mm em câmeras full frame tradicionais. A segunda câmera tem lente ultrawide e captura imagens de 13 MP, enquanto o sensor de selfies tem 32 MP.

As câmeras traseiras fazem vídeos em resolução até 8K a 24 fps, ou até 4K a 60 fps. Já a câmera frontal filma em Full HD a 30 fps ou HD a 60 fps.

Asus Zenfone 10 tem conjunto duplo de câmeras — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Conectividade

Bateria

A bateria tem capacidade de 4.300 mAh e suporta carregamento de até 30 W, com o adaptador que já está incluído na caixa. Há também suporte a carregamento sem fio de até 15 W, via padrão Qi.

