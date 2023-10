Atualização para o Android 14: veja quais celulares devem receber o novo sistema

O Android 14 foi lançado oficialmene na última quarta-feira (4) durante o evento Made By Google , mesma cerimônia que relevou os celulares Pixel 8 e o Pixel 8 Pro. A nova versão chega trazendo otimização no consumo de bateria, novas formas de usar chaves de acesso, papéis de parede gerados por IA, opções de texto maiores e aprimoramento da câmera com o Ultra HDR.

Lançado pela primeira vez como uma versão beta para desenvolvedores em fevereiro, o Android 14 estava originalmente programado para o início de setembro, mas teve seu lançamento adiando. Apesar não haver confirmação oficial de todas as marcas em relação à compatibilidade dos dispositivos, é possível ter uma ideia levando em conta as estratégias de cada uma delas, além de notícias de diversos portais especializados no assunto. Veja, a seguir, quais Androids dão suporte à atualização.

Google lança Android 14, nova atualização do sistema operacional — Foto: Reprodução/Mariana Saguias

Quais são as novidades do Android 14?

A mais nova versão do sistema traz uma série de novidades relacionadas à segurança digital. Na nova versão, apps terceiros vão poder utilizar apenas o telefone e a impressão digital do usuário para fazer login. Haverá, também, uma nova opção de PIN com seis dígitos que desbloqueia o dispositivo automaticamente. Além disso, o sistema vai avisar os usuários toda vez que um app mudar suas práticas em relação à segurança dos dados.

As customizações também vão fica ainda mais expressivas na nova versão. Com a atualização, os usuários vão poder definir atalhos personalizados, criar papéis de parede utilizando Inteligência Artificial, além de ter acesso facilitado às funcionalidades de controle dos dispositivos. O novo Android também traz uma novo app de saúde: o Health Connect, que vai substituir o Google Fit. Por fim, as configurações de controle do bluetooth também vão mudar e, na nova versão, será possível controlar melhor o tipo de áudio que é reproduzido em caixas de som, por exemplo.

Modelos compatíveis com a aualização do Android

A próxima atualização do Android deve chegar mais cedo para os aparelhos da Samsung do que para a maioria dos outros fabricantes. Os aparelhos de maior valor da marca podem receber a atualização entre novembro e dezembro, enquanto os dispositivos mais baratos serão atualizados mais tarde, no primeiro trimestre de 2024. A empresa tem uma política de atualizar modelos dos últimos cinco anos, por isso, os dispositivos que devem receber o sistema são:

Veja quais aparelhos Samsung receberão o Android 14 — Foto: Divulgação/Samsung

Linhas Galaxy S e Galaxy Fold

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3

Linha Galaxy A

Galaxy A04

Galaxy A13

Galaxy A14

Galaxy A23

Galaxy A24

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A52 / A52 5G / A52s

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A72

Galaxy A73

Linha Galaxy F

Galaxy F14 5G

Galaxy F23

Galaxy F54

Linha Galaxy M

Galaxy M23

Galaxy M33

Galaxy M53

Galaxy M54

Galaxy Xcover 6 Pro

Linha Galaxy Tab

Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra

Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra

Sendo uma das poucas fabricantes que lançou o Android 14 Beta em alguns de seus modelos, a Xiaomi, que não oferece grande suporte a modelos mais antigos, anunciou que está disposta a intensificar suas atualizações de sistema. Para isso, a empresa estendou o número para quatro atualizações garantidas a partir da série Xiaomi 13.

Essa não é a lista oficial, mas é baseada nas atualizações que esses dispositivos já receberam e na promessa de novas atualizações da Xiaomi. O Android 14 deve chegar aos dispositivos em outubro e novembro.

Confira os aparelhos Xiaomi que receberão o Android 14 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Linha Xiaomi

Xiaomi 12 / 12 Pro / 12T / 12T Pro / 12S / 12S Pro / 12S Ultra / 12 Lite

Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra / 13 Lite

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Civi 1S / 2 / 3

Xiaomi Pad 6 / 6 Pro

Linha Redmi

Redmi Note 11R / 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 12 / 12 Pro / 12 Pro+ / 12 Pro Speed / 12 S / 12 Turbo

Redmi Note Discovery

Redmi K40S

Redmi K50 / K50 Pro / K50 Gaming / K50i / K50 Ultra

Redmi K60 / K60E / K60 Pro

Linha POCO

POCO C51, C55

POCO X4 5G / X4 GT

POCO X5 / X5 Pro

POCO F4 / F4 GT

POCO F5 / F5 Pro

POCO M4 / M5

A Motorola não é a empresa que mais se destaca quando se trata de suporte longo a atualizações do Android, mas com alguns modelos recentemente lançados, muitos deles serão atualizados para o Android 14. Confira se o seu está na lista.

Confira os aparelhos Motorola que receberão o Android 14 — Foto: Reprodução/Motorola

Motorola Razr 40 / Razr 40 Ultra

Motorola Razr 2022

Moto G13 / G14 / G23 / G53 / G73

Motorola G Stylus 5G

Motorola G Power 5G

Motorola Edge 40 / 40 Pro

Motorola Edge 30 / 30 Pro / 30 Ultra / 30 Neo / 30 Fusion

Motorola Edge

Motorola Defy 2

Todos os Google Pixel, começando com o Pixel 4a 5G, até o mais recente, Pixel 7, Pixel Fold e Pixel Tablet terão a atualização do Android 14. Os dispositivos Pixel têm direito a três anos de grandes atualizações de software e dois anos de patches de segurança.

No entanto, rumores sugerem que isso pode mudar a partir da série Pixel 8, já que o Google pode revisar sua política de atualização para 5 anos de grandes atualizações de software e mais dois anos de atualizações de segurança, superando até mesmo a Samsung neste aspecto.

Confira os aparelhos Google Pixel que receberão o Android 14 — Foto: Reprodução/YouTube

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6 / 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 / 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Os smartphones Asus têm direito a duas grandes atualizações do Android, portanto, todos os dispositivos Asus lançados no ano passado e este ano devem receber o Android 14. Não há informações oficiais sobre exatamente quando estes dispositivos receberão o Android 14, mas possivelmente será nos próximos dois meses.

Confira os aparelhos Asus que receberão o Android 14 — Foto: Divulgação/Asus

ASUS ROG Phone 7 / 7 Ultimate

ASUS ROG Phone 6 / 6 Pro / 6D / 6D Ultimate

ASUS Zenfone 9

ASUS Zenfone 10

Com informações de Beebom e CNet

