Avaliador Premiado é golpe? Veja o que é e como funciona o app

O aplicativo Avaliador Premiado tem chamado a atenção de diversas pessoas na web. A plataforma promete uma renda extra mediante ações simples e sem sair de casa, em um esquema de avaliação de looks pelo celular. Para fazer parte da área de membros do app, contudo, os usuários devem pagar uma "taxa de assinatura" e muitos reclamam que o pagamento pelo trabalho nunca é depositado.

Ao que tudo indica, é app é mais um golpe, com funcionamento parecido com as plataformas Money Looks, Publi Money e Avaliador de Marcas da Shein. Para atrair vítimas e gerar credibilidade, os criminosos espalham diversos anúncios em canais digitais, além de forjarem feedbacks positivos para convencer as vítimas. Outra questão é que esse tipo de site tem acesso aos dados pessoais e às informações de pagamento das pessoas que adquirem o "treinamento", o que também pode gerar problemas posteriores. Nas linhas a seguir, saiba mais sobre a fraude do "Avaliador premiado" e entenda como identificar esse tipo de golpe, que tem ficado cada vez mais comum na internet.

Aplicativo Avaliador Premiado faz sucesso na web por prometer dinheiro fácil aos usuários; entenda a fraude e saiba como se proteger — Foto: Mariana Tralback/ TechTudo

O que é avaliador premiado e como funciona?

O Avaliador Premiado é um aplicativo que promete dinheiro fácil aos usuários, por meio de um esquema de avaliações de looks. A plataforma anuncia que possui parceria com grandes empresas de vestuário, que demandam a opinião de “pessoas comuns” sobre produtos, antes que eles sejam comercializados. É necessário comprar o acesso à área de membros do aplicativo, além de assistir algumas aulas para entender o funcionamento do processo, gerando ainda mais engajamento para a fraude.

Outra reclamação é de que os participantes nunca recebem a monetização pelos itens avaliados, que deveria ser de três a cinco dólares por peça. Vale destacar, ainda, que o golpe pode ir além, já que são coletados os dados bancários do usuário no ato do pagamento, comprometendo fatores como privacidade e segurança.

Como o avaliador premiado atrai usuários?

O Avaliador Premiado busca atrair usuários de diferentes maneiras, principalmente em canais digitais. Por exemplo, vídeos são postados em canais invadidos do YouTube, que não possuíam nenhuma relação com o conteúdo anteriormente. Nas gravações, pessoas são contratadas para darem depoimentos de maneira convincente sobre os benefícios de utilizar a plataforma, garantindo que não se trata de um golpe. Elas tentam, até mesmo, alertar sobre a existência de outros sites fraudulentos, gerando maior credibilidade sobre o que estão divulgando. Os comentários dos vídeos, por sua vez, reforçam a eficiência do método de ganhar dinheiro. Contudo, ao observar os nomes dos usuários, fica claro que se tratam de bots, em mais uma tentativa de convencimento sobre a confiabilidade do app.

Também existem depoimentos sobre a plataforma em sites pouco confiáveis (que ainda assim podem enganar), além de posts patrocinados nas redes sociais. Quando o usuário se interessa e busca saber mais sobre o assunto, ele encontra diversos benefícios: a ferramenta garante transações seguras e retorno instantâneo do dinheiro, além de prometer sete dias de garantia sobre a compra para aqueles que não se adaptarem ao esquema; o avaliador premiado também disponibiliza “cupons de desconto” que baixam o valor da assinatura, como se estivesse oferecendo uma oferta imperdível. Já estão disponíveis tantas versões do aplicativo que se dificultou determinar qual é a “oficial”.

O avaliador premiado funciona? É seguro?

O avaliador premiado se trata de um golpe, com feedbacks totalmente falsos que buscam atrair mais usuários. Além de captar um valor de assinatura, o “site oficial” coleta dados pessoais e informações bancárias, o que pode tornar-se um grande prejuízo para os interessados, que nunca receberão o retorno do investimento. Assim, sempre que uma plataforma oferecer maneiras fáceis de ganhar dinheiro online, desconfie.

Busque informações em sites de renome, como Reclame Aqui e até mesmo nos comentários deixados na Google Play Store e na Apple Store. Atente-se, também, ao tipo de perfil dos usuários que estão dando feedbacks – os nomes e fotos parecem reais? Os comentários parecem artificiais? Outra dica é prestar atenção à URL do site. Caso ela contenha erros ortográficos ou possua uma página única, as chances de ser um golpe são grandes.

Existem diferentes maneiras de se proteger de golpes online, como buscar referências em sites confiáveis e atentar-se aos feedbacks de usuários "reais" — Foto: Reprodução/Unsplash

