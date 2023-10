Banco Inter fora do ar? Usuários relatam instabilidade no app

O banco Inter está fora do ar nesta terça-feira (10). De acordo com relatos feitos por usuários nas redes sociais, o aplicativo para Android e iPhone (iOS) não está permitindo a realização de transações via Pix. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, indicou que as reclamações iniciaram às 11h, atingindo um pico de mais de 229 notificações às 11h40. Ao todo, 63% das reclamações estão relacionado à problemas no Pix, mas 25% dos usuários registraram que também não conseguem fazer login no aplicativo e outros 12% notificaram dificuldade para realizar operações no internet banking. A seguir, confira mais detalhes sobre o problema.