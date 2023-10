Blasphemous 2: veja gameplay, trailer e onde fazer o download do jogo

Blasphemous 2 é um jogo da produtora The Game Kitchen lançado no dia 24 de agosto para o PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X , Xbox Series S , Nintendo Switch e PC (via Steam ). O game mantém boa parte do clima gótico e de fantasia do seu antecessor (2019), contando com vários elementos religiosos em sua narrativa. Sua gameplay segue o estilo da série Castlevania, no qual o jogador controla o personagem por um gigantesco mapa e tem que enfrentar chefes, desbloquear novas fases e caminhos, além de ganhar mais poderes para facilitar sua jornada.

O game promete ser tão difícil quanto o primeiro e manter boa parte dos elementos que fizeram o game original ser um sucesso entre os fãs. Blasphemous 2 conta apenas com versões digitais para serem compradas, com preços entre R$ 109 na versão PC e R$ 160 nas edições para consoles.

História de Blasphemous 2

Em Blasphemous 2 controlamos novamente o Penitente, um ser assombrado por seus próprios pecados e que precisa combater diversas criaturas celestes para se livrar do mal. Agora, o personagem desperta em um novo mundo após concluir sua missão anterior e precisa encarar todos os inimigos que ficam em seu caminho até o juízo final. O Penitente precisa, mais uma vez, desbloquear o mapa e evoluir suas habilidades, além de encarar inimigos e ameaças baseadas em conceitos religiosos.

A história de Blasphemous 2 segue o mesmo estilo do primeiro, com vários temas de cunho religioso e violência que o tornam um jogo polêmico - para quem não está acostumado. Vale avisar que este é um game para maiores de 18 anos, por isso espere por momentos chocantes entre algumas telas das fases. Todo o enredo se passa após o final do DLC Wounds of Eventide, no qual os jogadores se depararam com a ameaça do Milagre e baniram o Penitente da própria terra.

Jogabilidade

Blasphemous 2 segue de perto o que é visto em exemplos mais famosos da série Castlevania, ou seja, há um grande mapa que separa o personagem de seu destino final. O local é aberto, mas várias partes não são acessíveis até que se tenha a habilidade certa para isso. O Penitente luta contra inimigos e fica mais forte a cada momento por isso, o desafio é saber em que momento você deve voltar a cada parte do mapa para desbloquear seu caminho ou vencer um adversário que, antes, era mais forte do que é agora. O game brinca com a estratégia na mente do jogador, apesar de ser de ação.

Os controles são no estilo 2D, os combates envolvem combinação de ataques e habilidades que o personagem pode usar, com algumas limitações, como barras de energia e magia. A jogabilidade de Blasphemous 2 segue um estilo bem clássico, lembrando games da época do Super Nintendo ou do primeiro PlayStation, mas com elementos modernos. A produtora promete combates brutais e personalização de experiência, além de uma exploração que é duas vezes maior do que foi visto no primeiro jogo.

Trailer de Blasphemous 2

Vale lembrar que o primeiro Blasphemous está disponível também em formato digital, para o PlayStation 4 (PS4), Xbox One e Nintendo Switch. O jogo é oferecido no catálogo da PS Plus, mas os preços variam entre R$ 50 e R$ 90, dependendo da plataforma.

Requisitos Mínimos de Blasphemous 2

Caso queira jogar Blasphemous 2 no PC, estes são os requisitos:

Requisitos Mínimos - Blasphemous 2 Configuração Requisito Mínimo Sistema operacional Windows 10 Processador Intel Core 2 Duo E8400 ou AMD Phenom II X2 550 Memória 4 GB Placa de vídeo NVIDIA GeForce GT 520, 1 GB Espaço livre 4 GB

