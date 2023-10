Bradesco fora do ar? Usuários relatam instabilidade no aplicativo

O aplicativo do Bradesco está fora do ar para alguns usuários nesta sexta-feira (6). Relatos nas redes sociais apontam que o sistema do banco está indisponível e não permite acesso às contas. O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, mostra que a falha começou por volta de 11h30 e ultrapassou as 500 notificações às 12h28. Ao todo 76% dos usuários que fizeram reclamações não conseguem fazer login, 13% não conseguem fazer Pix e há ainda 12% com dificuldade para usar o internet banking no navegador. Em nota, a empresa informou que "o App Bradesco apresentou momentos de intermitência e os serviços estão sendo normalizados". A seguir, veja mais detalhes sobre a falha.