‘Brecha’ no Apple Watch ajuda namorada a descobrir traição; entenda

Uma pequena “brecha” do Apple Watch foi crucial para que uma influenciadora descobrisse que estava sendo traída por seu namorado. Em um vídeo publicado em seu perfil no TikTok , que já acumula mais de 180 mil visualizações, @wild_milk contou detalhes sobre o ocorrido. Ela descobriu a traição ao checar o histórico de mensagens do parceiro - que ele havia deletado do iPhone ( iOS ) para apagar os rastros.

O que ele não esperava é que mesmo após serem excluídas do iPhone, as mensagens ainda continuam visíveis no Apple Watch, já que os textos não são excluídos automaticamente do relógio quando são deletados do celular. Depois de descobrir a traição, a influenciadora confrontou o parceiro, que ficou sem reação. Nas linhas a seguir, veja mais detalhes do caso.

Influenciadora descobre traição de namorado com ajuda de Apple Watch; saiba mais — Foto: Reprodução/TikTok

No TikTok, @wild_milk revelou que começou a desconfiar do namorado quando ele recebeu uma mensagem de uma colega de trabalho perguntando se ele gostaria de fazer algo naquela noite. No clipe, ela explicou que acabou vendo a mensagem por acaso, quando os dois estavam no carro e ele entregou o celular para que ela colocasse uma música para tocar. “Meu radar de traição disparou”, contou ela.

No dia seguinte, quando ele foi tomar banho, deixou o celular no quarto, próximo a ela. A influenciadora, então, decidiu checar o histórico de mensagens do namorado - e foi quando ela reparou que ele havia excluído todas as mensagens que havia trocado com a mulher, com exceção da última que ele tinha recebido no dia anterior. “Foi uma jogada muito bem calculada para tentar me despistar. Por que ele deixaria o celular no quarto comigo?”, questionou a influenciadora.

Mulher descobre traição do namorado a partir de brecha no Apple Watch; entenda — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

“Mas ele cometeu o erro crucial de também deixar o Apple Watch no quarto”, continuou ela, explicando que mesmo quando são apagadas do iPhone (iOS), as mensagens continuam visíveis no relógio por um tempo. “As mensagens eram sujas, e até hoje eu me lembro delas”, recordou.

Quando ele terminou o banho e voltou para o quarto, ela deu o recado: segurando o Apple Watch em uma das mãos, ela o confrontou e deixou claro que tinha descoberto a traição. “[Naquele momento], ele soube”, finalizou a influenciadora.

Nos comentários do clipe, diversos usuários elogiaram o jeito esperto que a tiktoker conseguiu descobrir que estava sendo enganada. Respondendo a um dos comentários, ela contou que, depois do ocorrido, terminou o relacionamento.