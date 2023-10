Bug do EA Sports FC 24 'cola' a bola no pé do jogador e irrita usuários

👉 Qual é o melhor jogo online de futebol? Opine no Fórum do TechTudo

Para reproduzir o truque é preciso ter um jogador com PlayStyle "Trickster+" (Malvadeza+), ou seja, não pode ser um jogador "Trickster" comum. O atleta deve realizar um drible específico em que prende a bola em sua perna e gira, mas, no exato momento em que a bola ficar presa em seu corpo, realizar um chute em falso enquanto segura R1 (PS5 e PS4) ou RB (Xbox Series X/S e Xbox One). Após esse movimento, a bola fica grudada na parte de trás da perna do jogador e não há mais nada que possa ser feito para o impedir.