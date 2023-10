Cachorro gamer vai tentar bater próprio recorde em jogo durante evento

Um cachorro da raça Shiba Inu chamado "Peanut Butter" será o primeiro cão a jogar no evento de caridade Awesome Games Done Quick, que acontece entre os dias 14 e 21 de janeiro de 2024 e será transmitido online. O cão, cujo tutor é o streamer e speedrunner JSR, de Las Vegas, EUA, tentará fazer um speedrun, modalidade que envolve terminar um game o mais rápido possível, do jogo Gyromite, lançado originalmente em 1985 para o NES ( Nintendo 8 Bits). O mais curioso é que Peanut Butter, ou apenas "P.B." para os amigos, já conseguiu terminar o jogo antes e detém o único recorde canino do mundo no game (que se tem registro, no caso): 25:29 minutos.

Cachorrinho Shiba Inu chamado Peanut Butter participará de evento Awesome Games Done Quick jogando o game Gyromite do NES — Foto: Reprodução/JSR

Para controlar o game, o cãozinho utiliza um joystick adaptado com 4 botões, dos quais A e B são os mais importantes, mas inclui também a combinação A+B e Select. Durante a partida, P.B. segue os comandos de seu dono, o streamer JSR, e pressiona os botões com suas patas controlando a ação na tela. Gyromite foi um game projetado para ser jogado com o companheiro robô R.O.B., do NES, um acessório em forma de robô que obedece aos comandos do jogador, semelhante às interações do cachorrinho com o game.

Gyromite é um game de plataforma e quebra-cabeça que possui mais de um modo de jogo. O speedrun em questão é o Modo B, no qual o jogador precisa garantir a segurança do Professor Hector, que está sofrendo de sonambulismo. Para isso, o jogador ergue e abaixa colunas de cor azul ou vermelha para abrir seu caminho ou levantá-lo até onde precisa ir. É preciso manter os botões pressionados para que a coluna fique no lugar, adicionando uma dificuldade extra para o cachorro.

O streamer JSR comentou que levou anos para treinar Peanut Butter para completar o game, e disse que teve a ideia ao perceber que o cãozinho era muito esperto, quando filhote. Ele ressalta ainda que não há qualquer truque sendo usado, como save states, botões automatizados ou macros. O recorde de P.B. ao terminar o jogo com 25:29 minutos é bastante impressionante, principalmente se considerarmos que o recorde para completar o game com o robô R.O.B. é de 24:39 minutos.

O cãozinho Peanut Butter utiliza um joystick adaptado para controlar o game Gyromite do NES — Foto: Reprodução/JSR

Sobre o Awesome Games Done Quick

O evento Awesome Games Done Quick foi criado nos Estados Unidos em 2010 como uma forma de arrecadar fundos para organizações de caridade transmitindo speedruns de diversos jogos. Desde sua fundação, o evento já arrecadou mais de US$ 40 milhões (por volta de R$ 202 milhões) para organizações como Médicos Sem Fronteiras, Fundo Malala, Fundação de Prevenção ao Câncer, entre outras.