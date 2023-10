Cadeira de escritório: os melhores modelos para home office

Falando de mobiliário para escritório e home office, para trabalhar com computador ou notebook , existem categorias como cadeira recepção e cadeira secretária, que são mais baratas e mais simples; e cadeira de diretor e presidente, que costumam ser mais completas em ajustes e feitas com materiais de qualidade superior.

e regulagem de altura. As mesas de escritório têm altura padrão entre 65 cm e 70 cm, então, a compensação para uma boa postura é feita com a cadeira. A elevação do assento pode variar de 40 cm a 55 cm, dependendo da sua altura. O importante é ficar confortável, com braços e ombros relaxados, coxas no assento e os pés no chão ou em um apoio fixo.