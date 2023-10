Canais no Facebook e Messenger: Meta lança novo recurso nos apps; confira

A Meta anunciou nesta quarta-feira (18) o lançamento da ferramenta canais de transmissão no Facebook e no aplicativo Facebook Messenger. A ferramenta vai permitir que criadores de conteúdo e figuras públicas enviem mensagens diretamente para os seguidores que participarem dos grupos, facilitando o engajamento com as comunidades. A novidade foi lançada recentemente no WhatsApp e também já faz parte do Instagram, outras redes sociais da empresa. A seguir, confira mais detalhes sobre a ferramenta.