Cartola faz 115 anos: Google Doodle de hoje celebra a vida do músico

O Doodle do Google desta sexta-feira (11) celebra o 115º aniversário do cantor, compositor e poeta brasileiro Cartola, um dos grandes nomes do samba. Nascido no Rio de Janeiro em 1908, o músico começou sua carreira cantando em bares da cidade ainda na adolescência e, no ano de 1928, participou da criação de uma das primeiras escolas de samba do Brasil, a Estação Primeira de Mangueira, onde foi diretor de harmonia. Algumas de suas principais composições são "O mundo é um moinho", "As rosas não falam" e "Alvorada", feita em parceria com Carlos Cachaça e Hermínio Bello de Carvalho.

A ilustração do Google Doodle de hoje mostra o rosto de Cartola, vestindo óculos escuros pretos. A imagem do cantor ocupa o lugar do segundo "o" da palavra "Google", que pode ser vista de forma estilizada e bastante colorida. Predominam as cores rosa e verde, que representam a Mangueira, e, no lugar da letra "l", há um violão. A homenagem ainda conta com um vídeo em animação interativa, que mostra Cartola tocando diversos instrumentos com a música "Preciso me encontrar" tocando ao fundo. Para conferir, basta clicar no botão de play, disponível no primeiro "o" de "Google" e navegar pelo vídeo com as setas. A ilustração está disponível no Brasil e em outros países da América Latina, como México, Argentina e Peru, além da Irlanda. A seguir, conheça mais detalhes sobre a trajetória de Cartola.

Doodle do Google tem vídeo interativo com homenagem a Cartola — Foto: Reprodução/TechTudo

📝 Qual foi o melhor Doodle do Google? Comente no Fórum do TechTudo

Quem foi Cartola?

Cartola nasceu em 11 de outubro de 1908 no Rio de Janeiro, sob o nome de Angenor de Oliveira. O compositor, que sempre se interessou por música, samba e carnaval, aprendeu a tocar instrumentos com o pai, que dedilhava violão e cavaquinho. Seu apelido, que depois virou nome artístico, também surgiu cedo. Quando jovem, ele trabalhava como pintor e pedreiro para ajudar no sustento da família e, como sempre usava um chapéu-coco para se proteger dos respingos do material, passou a ser chamado de Cartola.

Doodle do Google homenageia os 115 anos de Cartola — Foto: Reprodução/TechTudo

Aos 17 anos, Cartola já cantava em bares pela cidade e começou a compor muitas músicas com Carlos Cachaça, amigo que conheceu no Morro da Mangueira e que também participou da fundação da escola de samba. Além do trabalho na Primeira de Mangueira, Cartola também participou do programa de rádio "A Voz do Morro", que tocava samba, e compôs para grandes intérpretes. Seu primeiro hit foi a música "Divina Dama", que estourou em 1932, mas também destacam-se canções como "O Sol Nascerá" e "Não Quero Mais".

Em 1974, lançou seu primeiro disco individual, que levou seu próprio nome e foi um sucesso entre a crítica e o público. Aos 70, o cantor fez seu primeiro show solo e continuou compondo e se apresentando até sua morte, em 1980. Sua obra, repleta de grandes sucessos, é um legado vivo que recebe regravações e homenagens constantes. No ano de 2022, a novela Todas as Flores, da TV Globo, teve como música de abertura a faixa "As Rosas Não Falam", regravada na voz das atrizes Sophie Charlotte e Letícia Colin.

O que é Doodle?

Doodle é uma versão especial da Ilustração do Google, que aparece na página inicial do buscador. O Doodle de hoje comemora o 115º aniversário de Cartola. Além de trazer homenagens e informações sobre personalidades importantes e datas comemorativas, alguns Doodles também contam com joguinhos, que costumam fazer sucesso entre os usuários.

Com informações de Google

Veja também: Bard, 'ChatGPT do Google', é lançado no Brasil; veja como usar agora