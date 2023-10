Celular mais caro do mundo custa quase R$ 3 milhões; veja a lista

Os celulares mais caros do mundo são produtos de luxo feitos sob medida com materiais de alta qualidade e design exclusivo. Em sua maioria, tratam-se de versões personalizadas dos principais modelos da Apple e da Samsung revestidas de ouro e pedras preciosas. Fabricados para atender a usuários super-ricos, estes aparelhos podem alcançar valores próximos a R$ 3 milhões.

Uma das principais marcas a comercializar esse tipo de smartphone é a Caviar, empresa russa especializada na personalização de dispositivos de tecnologia. Não à toa, os oito celulares mais caros do mundo são assinados pela fabricante. Confira abaixo a lista dos aparelhos mais luxuosos de 2023, bem como as suas respectivas especificações.

Celulares mais caros do mundo são produtos de luxo feitos sob medida com materiais de alta qualidade e design exclusivo — Foto: Divulgação/Caviar

1. Caviar Snowflake

Considerado o celular mais caro do mundo, o Caviar Snowflake é uma versão do iPhone 15 Pro Max revestida de ouro branco de 18 quilates e adornada com um total de 570 diamantes individuais. O seu design exclusivo é inspirado no colar de pingentes Snowflake Graff, projetado pelo famoso joalheiro britânico Graff. Assim como o celular, a joia original é feita de platina, ouro branco e com diamantes. Por trás do luxuoso revestimento, o smartphone possui as configurações padrão do iPhone 15 Pro Max, como o processador A17 Pro e a tela OLED de 6,7 polegadas com suporte para Dolby Vision.

Caviar Snowflake é uma versão do iPhone 15 Pro Max revestida de ouro branco — Foto: Divulgação/Caviar

O modelo Caviar Snowflake é vendido no site da fabricante russa por US$ 564.060, que corresponde a R$ 2.816.408, em conversão direta e sem impostos.

2. Caviar Daytona

O modelo Caviar Daytona também é desenvolvido pela Caviar utilizando como base o iPhone 15 Pro Max. A luxuosa versão do modelo mais recente da Apple é inspirada no supercarro Blue Bird de Malcolm Campbell, o homem que inspirou e ajudou a projetar os primeiros relógios Rolex Daytona. Por conta disso, o design do produto conta com mostradores decorativos no painel de instrumentos — velocímetro, indicadores de óleo e combustível. O aparelho é banhado a ouro 24 quilates e possui corpo feito de titânio revestido com PVD preto.

Modelo Daytona é inspirado no supercarro Blue Bird de Malcolm Campbell — Foto: Divulgação/Caviar

O modelo Caviar Daytona é vendido no site da fabricante russa por US$ 188.210, que corresponde a R$ 939.751, em conversão atualizada.

3. Caviar Time Machine

Esta versão do iPhone 15 Pro Max é feita de ouro 24 quilates e na contracapa há um verdadeiro relógio mecânico em forma de meia-lua. Com o conceito de juntar artefatos históricos a um aparelho celular, a Caviar incorporou ao modelo fragmentos curiosos como partículas de um dos meteoritos mais antigos que já caíram na Terra. Além disso, também foram incluídos no design do produto um dente de Megalodon, um dente de mamute, uma lança romana, uma bala sueca e um iPhone 2G. De acordo com a fabricante, o certificado de e idade e autenticidade desses fragmentos pode ser obtido mediante solicitação do usuário.

Caviar Time Machine incorpora fragmentos históricos ao design do aparelho — Foto: Divulgação/Caviar

No site oficial da Caviar, o Caviar Time Machine está sendo vendido por US$ 103.710, que corresponde a R$ 517.834, em conversão atualizada.

4. Caviar Parade Of the Planets 18K

Assim como no modelo anterior, o Caviar Parade Of the Planets é baseado no iPhone 15 Pro Max e também conta com meteoritos incorporados ao seu visual. O design da parte traseira do smartphone se propõe a criar um verdadeiro desfile de planetas com corpos celestes reais embutidos. Em um painel preto, estão representados de forma estilizada Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Meteoritos da Lua e de Marte e meteoritos de Tsarev e Chelyabinsk também estão incorporados a estas imagens dos planetas. A moldura decorativa é feita de ouro 18 quilates e o corpo é feito de titânio enegrecido usado na indústria espacial.

Caviar Parade Of the Planets possui moldura decorativa feita de ou 18 quilates — Foto: Divulgação/Caviar

O modelo Caviar Parade Of the Planets 18K é vendido no site da Caviar por US$ 84.790, que corresponde a R$ 423.323, em conversão atualizada.

5. Caviar Pure Gold

Com a parte traseira revestida em ouro 18 quilates, o Caviar Pure Gold é o único modelo da lista baseado em um aparelho Samsung, o Galaxy S23 Ultra. O design do smartphone de luxo possui padrões inspirados na arquitetura coríntia e oito diamantes naturais utilizados nos elementos florais do aparelho. Entre as configurações do celular, destacam-se a tela AMOLED de 6,8 polegadas com suporte a HDR10+ e o chip topo de linha da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 2.

Caviar Pure é o único Samsung da lista — Foto: Divulgação/Caviar

O modelo Caviar Pure Gold é comercializado por US$ 73.390, o equivalente a R$ 368.404.

6. Caviar Falcon Gold

Com design inspirado no espírito da cidade de Dubai, o Falcon Gold é uma versão do iPhone 15 Pro Max confeccionada pela Caviar em titânio com revestimento PVD, semelhante ao encontrado em relógios suíços. Na parte traseira, o aparelho apresenta ondas douradas feitas em ouro amarelo 18 quilates, que, segundo a fabricante, representa as formas futuristas da arquitetura de Dubai. Além disso, o smartphone também conta com um pingente acoplado ao corpo. Conhecido como olho de Fátima, a joia possui 20 diamantes de 1,2 mm cravejados ao longo de seu raio e um diamante negro de 3 mm no centro.

Falcon Gold tem design inspirado no espírito da cidade de Dubai — Foto: Divulgação/Caviar

O Falcon Gold está disponível por US$ 69.070, que corresponde a cerca de R$ 344.846, em conversão atualizada.

7. Caviar Solid Gold Unique 18K

O Caviar iPhone 15 Pro Max Victory Solid Gold é um smartphone feito em ouro de 18 quilates com 55 diamantes de 1,8 mm de diâmetro distribuídos ao longo da parte traseira do aparelho. Projetado para usuários que apreciam o máximo luxo, o celular possui gravuras únicas em metais preciosos e ornamentos decorativos no estilo barroco.

Caviar iPhone 15 Pro Solid Gold é um smartphone feito em ouro maciço de 18 quilates com 55 diamantes — Foto: Divulgação/Caviar

O Solid Gold Unique 18K está disponível por US$ 67.640 que corresponde a R$ 337.706, em conversão atualizada.

8. Caviar Jobs 4 Full Gold 18K

Esta versão do iPhone 15 Pro Max foi desenvolvida pela Caviar em homenagem à última vez em que Steve Jobs subiu ao palco para apresentar um produto, em 2010, quando mostrou ao mundo o iPhone 4. O destaque do design do smartphone de luxo fica por conta de um fragmento da famosa gola alta de Jobs, embutida no emblema da Apple na parte traseira do aparelho. O celular também conta com a assinatura original do antigo CEO da empresa da tecnologia. Além, disso o dispositivo é todo feito em ouro 18 quilates.

Caviar Jobs 4 conta com fragmento da famosa gola alta de Steve Jobs — Foto: Divulgação/Caviar

No site oficial da Caviar, o Jobs 4 Full Gold está sendo vendido por US$ 58.500, que corresponde a R$ 292.073, em conversão atualizada.

Com informações de Caviar (1 e 2) e 91Mobiles

