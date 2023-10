ChatGPT nas escolas: professores devem proibir ou ensinar o uso do chatbot?

No Brasil, debates sobre o tema também começaram a surgir, e alguns estudiosos sobre o assunto defendem que proibir o uso do ChatGPT não vai impedir que alunos continuem usando a ferramenta. Nesse sentido, a melhor alternativa seria ensiná-los como usar a plataforma — destacando, também, que o ChatGPT pode fornecer respostas imprecisas e que exigem uma análise mais aprofundada. Nas linhas abaixo, entenda melhor a polêmica.

Entenda o caso

Desde o seu lançamento, em novembro de 2022, o ChatGPT alcançou mais de 100 milhões de usuários e provou que pode ser uma ferramenta útil para criar histórias, textos dissertativos e até letras de músicas. Usar a plataforma é uma tarefa bastante simples, e qualquer usuário pode interagir com o serviço: basta enviar um comando descrevendo uma ação para que o ChatGPT responda a solicitação em segundos.

No entanto, como as respostas do chatbot são desenvolvidas a partir de uma extensa base de dados, extraídos de diferentes lugares na Internet — desde posts em redes sociais até artigos científicos —, elas podem ser imprecisas ou falsas, e também preconceituosas. O robô da OpenAI ainda pode "alucinar" e inventar informações quando não tem dados suficientes para formular uma resposta.

Tudo isso, somado ao fato de que a ferramenta reproduz a linguagem humana com perfeição, pode dificultar a identificação imediata de erros e inconsistências. Logo, é preciso redobrar a atenção ao usar o ChatGPT.

O chatbot da OpenAI já foi alvo de críticas em diferentes momentos pelo caráter enviesado de algumas de suas respostas. Além disso, mais recentemente, universidades do Reino Unido acusaram mais de 400 estudantes de cometerem plágio ao usarem o ChatGPT, o que representa mais um ponto de atenção sobre o mau uso da ferramenta.

Alunos já utilizam o ChatGPT em sala de aula

Um estudo conduzido pelo portal de pesquisas Intelligent.com concluiu que 30% dos alunos do ensino superior nos Estados Unidos usam o ChatGPT para concluir tarefas acadêmicas. Nesse sentido, alguns educadores defendem que o uso da ferramenta deve ser ensinado nas escolas e que professores explorem, com seus alunos, as potencialidades, limitações e riscos do ChatGPT.

Nos Estados Unidos, o debate sobre o assunto começou quando Lance Eaton, professor e administrador de uma faculdade, criou uma espécie de manual sobre o uso de programas de IA que foram utilizados pelas universidades entre os meses de março e junho. O documento, no início, continha majoritariamente meios de como proibir o uso da ferramenta. No entanto, com o passar dos meses, ele foi sendo atualizado por outros professores e universidades. Agora, o texto encoraja as escolas a ensinarem como usar o ChatGPT na sala de aula.

“Isso realmente ajudou os educadores a ver como os outros estão se adaptando e enquadrando a IA na sala de aula”, afirmou Eaton em entrevista à CNN. “A IA ainda vai ser desconfortável, mas, agora, eles [professores] podem ver como a universidade ou diferentes cursos estão lidando com isso”.

Como as escolas têm lidado com o ChatGPT no Brasil?

No Brasil, alguns professores de escolas do Rio Grande do Sul têm incorporado o uso do ChatGPT às aulas. É o caso da professora Daiana Campani, da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo. Daiana, que é professora de língua portuguesa e literatura brasileira, tem realizado alguns trabalhos com seus alunos utilizando a ferramenta — que ela acredita ter potencialidades, mas também desafios. Como resultado, os alunos parecem ter entendido melhor sobre o uso do chatbot e suas limitações.

Para a especialista Eliane El Badouy, consultada pela instituição Escolas Exponenciais, a proibição do ChatGPT nas escolas não se mostra como uma solução viável, já que a ferramenta é algo com que teremos de conviver daqui pra frente. Para ela, proibir o ChatGPT é um retrocesso. Sendo assim, os professores seriam as pessoas mais adequadas para ensinar os alunos sobre a melhor forma de uso do robô inteligente. De acordo com ela, as escolas podem usar a ferramenta para tornar as aulas mais acessíveis, atraentes e inclusivas.

