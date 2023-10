Chega de VPN: Google Chrome testa recurso que esconde IPs dos usuários

O Google está testando um novo recurso de segurança no navegador Google Chrome. Com a função, chamada de Proteção IP , os usuários terão mais privacidade sobre seus endereços IP enquanto navegam na Internet. A promessa é de que não seja mais necessário recorrer a proxies ou a programas de VPN para ocultar esses dados pessoais na web. Assim, o usuário não precisaria de ferramentas externas para evitar que qualquer site acesse e compartilhe as informações de identificação de seus dispositivos.

Os primeiros domínios a serem testados com o proxy desenvolvido pela empresa serão próprios do Google, como o Gmail, o Google Ads Services e o buscador. Nesse primeiro momento de implementação, chamado de Fase 0, os usuários deverão optar voluntariamente pela participação no programa de proteção. O recurso estará disponível apenas para IPs baseados nos EUA e os primeiros testes devem ajudar o Google a adaptar a infraestrutura do sistema e atualizar a lista de domínios.

Google testa recurso de proteção de IP no Chrome para evitar o rastreamento indevido de informações dos usuários — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Nas duas fases seguintes, a empresa planeja adotar um sistema proxy de dois saltos para aumentar ainda mais a privacidade e otimizar a função. O primeiro proxy seria controlado pelo Google e o segundo por um servidor externo. O Google pretende testar o recurso entre as versões 119 e 225 do Chrome (a atual versão é a 118.0.5993.89).

Além de apresentar seu plano de ação, o Google também pontuou as principais dificuldades do projeto. Com o recurso ativo, é possível que serviços de prevenção de fraudes não consigam prevenir ataques DDos, chamados de negação de serviço distribuída, com a mesma eficácia. Nesse tipo de ação, são feitas múltiplas solicitações simultâneas a um mesmo endereço web até que o serviço se torne inoperante.

Novo recurso do Google inutilizaria programas externos de VPN — Foto: Petter Lagson/Unsplash

Vale destacar que o objetivo do novo recurso do Google Chrome é afetar apenas os domínios envolvidos no rastreamento indevido de informações dos usuários — e não de toda e qualquer página web. Isso porque o endereço IP também é útil para a prevenção de fraudes e o roteamento de tráfego.

