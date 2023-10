Churrasqueira com inteligência artificial assa carne em três minutos

A empresa britânica Seergrills desenvolveu a primeira churrasqueira do mundo que funciona por meio de inteligência artificial . Batizado de Perfecta, o dispositivo atinge temperaturas elevadas para assar carnes "perfeitas" em três minutos. No entanto, os interessados em adquirir o equipamento tecnológico têm que desembolsar US$ 3.500, o equivalente a cerca de R$ 18.095, na cotação mais recente do dólar e sem impostos. A pré-venda acontece nos Estados Unidos.

De acordo com a Seergrills, a Perfecta é alimentada pelo software NeuralFire, que usa queimadores infravermelhos duplos e conhecimento aprendido por máquina para efetuar o cozimento perfeito de alimentos a uma temperatura 900º C. Isto significa que o dispositivo é capaz de cozinhar alimentos dez vezes mais rápido do que fogões tradicionais .

Perfecta é a primeira churrasqueira do mundo que funciona por meio de inteligência artificial — Foto: Divulgação/Seergrills

A IA funciona basicamente por meio de uma combinação de dados de sensores, preferências de cozimento inseridas pelo usuário e inteligência incorporada ao software em torno de diferentes tipos de alimentos. Em outras palavras, o dispositivo foi desenvolvido para determinar uma estratégia de cozimento otimizada por dados, como a temperatura inicial e as dimensões de um alimento, cruzados com as preferências inseridas na máquina, como pontos de cocção de carnes, por exemplo.

Como todo software movido a inteligência artificial, o NeuralFire também é capaz de continuar aprendendo conforme é usado. Isto porque os usuários podem avaliar a qualidade do alimento quando o cozimento termina, o que otimiza o algoritmo para experiências futuras. Além disso, a empresa atualiza constantemente o banco de dados de alimentos, otimizando o cozimento de carnes que ganham popularidade ao redor do mundo.

Churrasqueira assa carne na posição vertical — Foto: Divulgação/Seergrills

A Perfecta também possui um hardware inovador se comparado a outras churrasqueiras infravermelhas do mercado. Ela é construída para assar alimentos verticalmente, justamente para que os sensores detectem a espessura e a temperatura da carne. De acordo com a empresa, a churrasqueira movida a IA ainda está em pré-venda nos EUA e a comercialização no Reino Unido deve acontecer em 2024.

Com informações de Seergrills e New York Post

