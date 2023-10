Como jogar GTA 5 Online? Veja guia completo sobre o modo multiplayer

GTA 5 foi lançado em 2013, primeiro para PS3 e Xbox 360 , e desde então não parou de ser um sucesso. O título veio acompanhado do componente multiplayer chamado GTA Online, que logo se popularizou e ganhou também edições em aparelhos mais recentes, como PS4 , PS5 , Xbox One , Xbox Series S , Xbox Series X e no PC. É possível jogar GTA Online com outros participantes, realizar missões, ganhar dinheiro de mentirinha e, claro, roubar carros, como é de praxe na série. Aprenda como jogar GTA 5 Online e descubra todos os segredos desta modalidade.

Veja como jogar GTA Online em 2023 — Foto: Divulgação/Rockstar

No guia completo a seguir, tire todas as suas dúvidas antes de jogar o GTA 5 Online. Veja no índice abaixo os tópicos que serão abordados:

1. Como jogar GTA 5 online: nove dicas para novatos

Jogue o modo história do GTA 5 primeiro: o modo história do GTA 5 é uma verdadeira aula para quem pretende jogar o modo online. Afinal, tudo que você vai fazer no multiplayer, terá que ser feito aqui antes. O game “te ensina” desde os comandos básicos até os mais avançados e traz uma parte muito importante do aprendizado: conhecer o mapa de Los Santos. Como é uma cidade imensa, é necessário saber onde fica cada local de forma aproximada, para conseguir se direcionar também no mundo virtual do jogo.

Modo história de GTA 5 é a forma certa de começar — Foto: Divulgação/Rockstar

Leve o tutorial a sério: preste bastante atenção durante o tutorial de GTA 5 e não deixe de seguir tudo à risca, apreenda as informações oferecidas e lide com o aprendizado que elas trazem. O tutorial guia o jogador pelos comandos iniciais e ensina como se comportar nos combates com armas de fogo. O GTA Online também tem um tutorial, mas um pouco mais básico. A versão do jogo geral é melhor neste aspecto.

Aproveite bem o tutorial de GTA 5 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Arranje um carro rápido: o meio mais eficaz de se locomover pela cidade inteira de Los Santos é de carro. Busque, no mínimo, algum veículo - também pode ser moto, caminhão, barco, entre outros. É possível roubar qualquer veículo na rua, mas eles costumam ter alarmes e travas, o que pode acionar a polícia. O ideal é conseguir dinheiro rápido, com missões, e comprar seu primeiro carro próprio.

Conseguir carro é primordial em GTA Online, mas cuidado com as travas — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Não faça missões sem estar preparado: conheça a missão que vai encarar pela frente. Missões costumam ser longas e podem ser cruéis com quem não sabe nada da jogabilidade ou das particularidades. Leia atentamente as instruções para poder se dar bem e completar a tarefa exigida. Além disso, não se preocupe se tiver que repetir a missão. Eventualmente você vai acertar e conseguir as recompensas que deseja em cada uma delas.

Se prepare bem para as missões de GTA Online — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Explore o mapa e conheça os ícones: o mapa de GTA 5, e também de GTA Online, possui uma iconografia bastante própria. Ele mostra locais que são chave dentro do jogo, além dos principais pontos de interesse. É bom saber quais são os ícones de lojas de itens, lojas de armas, mecânicos, entre outros. O jogo permite ler as legendas do mapa e, com o tempo, você passa a saber tudo de cabeça.

Conheça bem o mapa de GTA Online — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Invista em propriedades: comprar uma casa em GTA Online chega a ser fundamental. Ela pode servir de abrigo, de depósito, ou simplesmente se você quiser deixar seu personagem "descansando", sem precisar se desconectar do jogo. Elas são caras, mas também rendem dinheiro caso você tenha mais de uma. Propriedades em GTA Online são parte importante do gameplay.

Ter casa é fundamental em GTA Online — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Compre garagens: quanto mais carros você tiver, mais locais serão necessários para guardá-los. Deixar os veículos na rua pode render acidentes caros ou permitir que sejam roubados, eventualmente. Na garagem virtual, eles ficam protegidos e podem ser resgatados quando você bem entender. Não deixe de comprar ao menos um espaço em uma das garagens da cidade.

É sempre bom ter garagens em GTA Online — Foto: Divulgação/Rockstar

Fique atento aos eventos semanais: como um jogo online e vivo, o GTA Online tem vários eventos semanais que podem ajudar aqueles que buscam por bônus específicos. São eventos que rendem mais dinheiro, mais pontos ou qualquer outro objetivo que você deseja dentro do jogo. Eles variam e não há uma regra fixa, por isso é sempre bom ficar de olhos nos avisos dentro do próprio game ou nas redes sociais da Rockstar.

GTA Online sempre tem eventos — Foto: Divulgação/Rockstar

Jogue com amigos: tenha em mente que o GTA Online é um verdadeiro caos. Você entra em um ambiente onde muitos outros jogadores vão estar e quase ninguém segue as regras. Se prepare para estar andando na rua e ser alvejado de repente. Por isso, a principal dica é jogar com amigos sempre que for possível. Assim, supostamente, todos respeitam as regras e não prejudicam a experiência alheia.

GTA Online é melhor com amigos principalmente na hora do tiroteio — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

2. Como ganhar dinheiro no GTA Online

É possível ganhar dinheiro em GTA Online de algumas formas. A principal delas é por meio de golpes, organizados em grupos de jogadores e com missões de grande porte - que rendem quantias altas, se bem sucedidos. É possível roubar carros-fortes, investir na bolsa do jogo, participar de corridas ilegais ou, simplesmente, assaltar lojas.

Há quem tente obter dinheiro com bugs e glitches de GTA Online, mas esta forma não é recomendável, pois pode resultar em banimento expresso por parte de quem utiliza. Saiba algumas dicas para ganhar dinheiro em GTA Online e também sete formas de conseguir a grana mais rápido.

Faça corridas para ganhar dinheiro em GTA Online, entre outras possibilidades — Foto: Divulgação/Rockstar

3. Como jogar GTA 5 Online no PC

Para jogar GTA Online no computador, basta ter o GTA 5 instalado no PC, abrir o jogo seguir os passos abaixo:

Passo 1. Acesse a opção "GTA Online" no menu de pausa;

Aprenda a iniciar o GTA Online — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 2. Agora, é preciso criar seu personagem caso ainda não tenha jogado. Defina, primeiro, sexo e gênero;

Crie seu personagem para o GTA Online — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 3. Edite detalhes do seu personagem, como cor da pele, grau de parentesco, corte de cabelo, roupas iniciais, entre outros;

Edite a aparência do personagem do GTA Online — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 4. GTA Online também te deixa configurar algumas habilidades iniciais, como força, fôlego, habilidade com armas, entre outros;

Configure o personagem de GTA Online — Foto: Reprodução/TechTudo

Passo 5. Agora, chegou o momento de entrar no mundo de GTA Online e começar a correr e a realizar missões nas ruas de Los Santos. O ideal é logo abrir o mapa e ver o que está ao seu redor.

Los Santos te dá as boas-vindas em GTA Online — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

4. Como jogar GTA 5 Online no PS4/Xbox One/PS5/Xbox Series X e Series S

GTA 5 conta com o modo online também nos consoles mais recentes, como PS4, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S - o jogo nunca foi lançado no Nintendo Switch, única exceção. É possível realizar o download do game completo e aproveitar o GTA Online dentro dele ou, se preferir, baixar apenas o componente online e ocupar menos espaço no seu videogame. Para isso, basta selecionar a versão que deseja dentro da loja online do aparelho.

Versão PS5 e Xbox Series X de GTA 5 contam com GTA Online — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Para jogar, os passos básicos são os mesmos da versão para PC. Comece criando seu personagem, realize missões iniciais e faça o que for preciso para conseguir dinheiro e obter novas propriedades e veículos. Com isso, é possível ter um certo conforto no GTA Online, ao ponto de obter cada vez mais armas e se dar bem nas tarefas ou lidar com jogadores que te desafiam. A dica mais valiosa segue a de jogar com amigos, assim é possível ter experiências mais positivas e com poucos imprevistos.

5. Como jogar GTA 5 Online no PS3 e no Xbox 360

Desde dezembro de 2021 não é mais possível jogar GTA 5 Online no PS3 e no Xbox 360. Poucos meses antes, naquele mesmo ano, a Rockstar informou que desligaria os servidores desta versão do jogo, da mesma forma que aconteceu com outros títulos da empresa, como Max Payne 3 e L.A. Noire. Na mesma época, o modo online destes consoles também parou de receber atualizações que ocorriam desde 2015.

Versões de PS3 e Xbox 360 de GTA Online não existem mais — Foto: Divulgação/Rockstar

No entanto, existem formas de burlar os servidores desligados e jogar online, ao menos no PS3. Por outro lado, estas formas envolvem utilizar consoles modificados, desbloqueados e também o download de arquivos não autorizados e não oficiais do game, o que acarreta riscos ao aparelho do usuário e também à conta. Uma das consequências pode ser o banimento da PlayStation Network, ou até a perda total da conta. Por estes riscos, não é um método recomendado.

6. Como jogar GTA 5 Online de graça

GTA Online é um componente vendido junto com GTA 5, com raras exceções. O modo online já foi oferecido de graça temporariamente para assinantes da PlayStation Plus, em 2018, por exemplo. Mais recentemente, ele também foi disponibilizado no Xbox Game Pass. Mas normalmente é preciso comprar o game completo para aproveitar o componente multiplayer. Qualquer outra opção pode envolver meios não oficiais e trazer riscos relacionados.

GTA Online de graça também não é possível, normalmente — Foto: Reprodução/Rockstar Games

Para PC, o GTA 5 pode ser comprado no Steam por R$ 90, já na Epic Games Store ele custa cerca de R$ 82. As edições de Xbox e PlayStation custam R$ 215. Apenas para Xbox Series X/S e PS5 existe a opção de adquirir a versão GTA Online, sem a campanha, por R$ 108. Além disso, vale mencionar que dentro do jogo ainda existem diversas opções para gastar dinheiro de verdade, como pacotes de equipamentos, compra de dinheiro fictício, entre outros benefícios que a Rockstar oferece para seus usuários.

7. Como jogar GTA 5 Online no celular

GTA 5 e GTA Online não foram oficialmente lançados em nenhum celular, por isso não é possível jogar de forma nativa. Contudo, existem plataformas de jogos em nuvem, ou cloud, que permitem aproveitar o game e também seu modo online em dispositivos móveis.

O GTA 5, por exemplo, está disponível no Game Pass e é possível acessar via Xbox Cloud Gaming. Com o Steam Link também é possível jogar a versão de PC em um celular, além da função Remote Play do PS4 e PS5, que te deixam fazer a mesma coisa.

Para jogar GTA Online no celular, apenas via plataformas como Game Pass e similares — Foto: Divulgação/Xbox

Fora do Brasil, existem outras alternativas em plataformas como Boosteroid, Shadow e AirGPU. Para quem deseja ter a experiência de jogar GTA 5 e GTA Online em algo portátil e que não seja um celular, resta apenas aparelhos compactos, como Steam Deck e ROG Ally, que rodam jogos de PC e foram feitos para isso.

