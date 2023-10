Como mudar a voz do Google Tradutor: conheça três alternativas

A voz do Google Tradutor ficou tão conhecida na Internet que excedeu sua função inicial. Além de indicar a pronúncia certa de palavras e frases em diversos idiomas, ela agora é utilizada em brincadeiras entre amigos, para narrar vídeos e outras situações. Por padrão, ela é feminina, porém saiba que tem como mudar a voz do Google Tradutor de algumas maneiras — seja para uma voz masculina ou uma feminina com outro timbre.

A primeira forma de fazer essa mudança é pelo próprio serviço de tradução. Já a segunda é por meio de aplicativos e sites externos. Sendo assim, se você quer aprender a como mudar a voz do Google Tradutor, seja no seu PC, seja no seu celular, não deixe de conferir as informações desta matéria. As dicas podem ser aplicadas em Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Confira.

Como mudar a voz do Google Tradutor: conheça soluções que funcionam tanto no celular quanto no PC — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Como mudar a voz do Google Tradutor

O Google Tradutor é um serviço muito utilizado no Brasil. No entanto, a mesma voz de sempre pode incomodar alguns usuários — em especial, aqueles que utilizam o site ou app com uma certa frequência. Pensando nisso, o TechTudo separou três alternativas para mudar essa voz, são elas:

Como mudar a voz do Google Tradutor pelo próprio site ou app do serviço Como mudar a voz do Google Tradutor por meio do site OddCast TTS Como mudar a voz do Google Tradutor com o uso de outros serviços de tradução

1. Como mudar a voz do Google Tradutor pelo próprio site ou app do serviço

Passo 1. Na caixa de texto, digite o trecho que quer traduzir (o passo a passo foi feito no computador, mas pode ser aplicado no celular, vale ressaltar);

Como mudar a voz do Google Tradutor: passo inicial (coloque o trecho na caixa de texto) — Foto: Reprodução/Bruno Guerra

Passo 2. Agora, clique na seta para baixo e selecione o idioma "italiano";

Selecione o idioma italiano no Google Tradutor — Foto: Reprodução/Bruno Guerra

Passo 3. Por fim, basta clicar no ícone de som indicado na imagem abaixo para ouvir o trecho. A voz do Google Tradutor estará no masculino, com um leve sotaque.

Ouvindo a voz do Google Tradutor na versão masculina — Foto: Reprodução/Bruno Guerra

2. Como mudar a voz do Google Tradutor por meio do site OddCast TTS

Se você quiser outra opção para mudar a voz do Google Tradutor, seja para o masculino, seja para o feminino com outro timbre, pode considerar o site OddCast TTS (ttsdemo.com), sem parênteses. O seu uso é bem simples.

Passo 1. Acesse o site do OddCast TTS e digite o trecho que deseja traduzir na caixa de texto indicada na imagem;

Cole o texto na caixa — Foto: Reprodução/Bruno Guerra

Passo 2. Em seguida, mude o idioma para português, clicando em "Language";

Altere o idioma — Foto: Reprodução/Bruno Guerra

Passe 3. Em "Voice", escolha a pessoa, homem ou mulher, que você deseja que pronuncie a sua frase ou texto. No exemplo da imagem, foi selecionado o nome "Rafael (Brazilian)";

Escolha a voz no OddCast TTS — Foto: Reprodução/Bruno Guerra

Passo 4. Por fim, clique no botão "Say It" para ouvir o trecho com a voz que você escolheu.

3. Como mudar a voz do Google Tradutor com o uso de outros serviços de tradução

Além das possibilidades anteriores, você pode mudar a voz do Google Tradutor ao recorrer a outros serviços de tradução, como o Bing Microsoft Translator e o DeepL Translate. O funcionamento de ambos é bem parecido com o do Google Tradutor. Porém, as vozes utilizadas são diferentes.

Tanto para usar o Bing Microsoft Translator quanto o DeepL Translate basta digitar o texto que deseja traduzir, selecionar o idioma e clicar no ícone de alto-falante, localizado na parte inferior. Os dois serviços funcionam no celular e no computador.

