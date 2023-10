Como ser afiliado na Hotmart: veja o passo a passo para se tornar um

Se você tem interesse em ganhar dinheiro pela Internet, vale a pena saber como ser um afiliado na Hotmart . Isso porque a plataforma oferece um programa em que paga comissões para pessoas venderem os produtos que são comercializados no site da empresa. Essa modalidade favorece financeiramente não apenas os criadores de conteúdo, como também a própria plataforma e os afiliados. Vale mencionar que o valor das comissões varia de acordo com cada produto e cabe ao afiliado divulgá-los para conseguir uma boa renda.

Nesse programa da Hotmart, todo o processo de venda é feito de forma automatizada pela plataforma e o afiliado apenas precisa investir na divulgação dos produtos, como cursos, ebooks e outros materiais, para atrair e conquistar compradores. No entanto, é importante saber que é preciso seguir algumas regras específicas para garantir as comissões. Quer saber, passo a passo, como ser um afiliado da Hotmart e conhecer melhor sobre esse programa? Então não deixe de acompanhar as informações a seguir.

Como ser afiliado na Hotmart e ganhar dinheiro pela Internet — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

O que é um programa de afiliados?

Um programa de afiliados é um serviço de publicidade que permite que um indivíduo venda produtos de outras pessoas pela Internet e ganhe uma comissão pela venda. Nesse cenário, é importante saber que existem três personagens principais: o produtor de conteúdo, que no caso da Hotmart é aquele que grava as aulas e cursos, e os disponibiliza os vídeos na plataforma; o comprador, que é a pessoa que pagará pelo curso; e o afiliado, que é a pessoa que ajuda a intermediar a transação entre os outros dois.

Na Hotmart, o afiliado pode escolher os cursos e produtos que deseja vender baseado no tema, na popularidade, no valor da comissão, entre outros critérios. Uma das facilidades da plataforma é que todos os trâmites são realizados de forma online e automática pela própria Hotmart. Isso significa que o afiliado não precisa se preocupar em disponibilizar o link do curso para os compradores após a efetuação do pagamento, por exemplo, pois ele é liberado automaticamente pela própria ferramenta. Todo a comercialização e o pós-venda também são feitos pela própria Hotmart.

Quais são os tipos de afiliados Hotmart?

Existem dois tipos básicos de afiliados. O primeiro é chamado de "Autoridade", que são pessoas que possuem uma grande audiência na Internet e podem converter vendas baseadas na credibilidade que possuem naquele assunto.

Nesses casos, os afiliados podem ser influenciadores digitais, empresários de sucesso ou profissionais famosos no seu respectivo ramo. Sendo assim, somente a divulgação dos cursos em seus perfis em redes sociais, vídeos do YouTube ou em sites próprios já poderá alcançar uma grande audiência, facilitando as vendas.

Já os afiliados "Árbitros" são pessoas comuns, que não têm tantos seguidores ou visitantes em um site, e precisam investir em anúncios na Internet para alcançar possíveis compradores. Nesse caso, é comum gastar dinheiro em propagandas nas redes sociais ou no Google, por exemplo, e investir em conteúdos criativos e chamativos para conquistar uma venda. Com o passar do tempo, um afiliado "'Árbitro" com bons resultados pode se tornar um afiliado "Autoridade".

Essa divisão, no entanto, só existe para categorizar os afiliados na teoria, ou seja, não é necessário selecionar uma das opções para iniciar. O usuário pode escolher a estratégia que preferir para vender seus cursos, sem que ninguém interfira nos seus métodos, nem mesmo a Hotmart. Contudo, para os iniciantes, começar fazendo anúncios pagos pode gerar um retorno mais rápido do que tentar alcançar uma audiência orgânica, que será pequena em um primeiro momento.

Como divulgar os cursos e outros produtos?

A divulgação dos cursos e outros produtos deve ser feita pelo próprio afiliado. Geralmente, os usuários criam publicações em redes sociais e vídeos para o YouTube, investindo também em anúncios pagos em plataformas como Google Ads e Facebook Ads.

Ainda, é possível apostar na criação de um site com informações detalhadas do curso, além de textos para blogs e disparo de e-mails marketing. O próprio afiliado pode testar as melhores formas de divulgação e o retorno que cada uma delas proporciona.

Nessas publicações, o afiliado deve divulgar o curso ou produto que está vendendo com riqueza de detalhes. No caso das redes sociais, é essencial utilizar fotos bem feitas, artes profissionais e vídeos criativos.

Já em sites, o afiliado pode apostar em textos com boa estrutura em SEO, ou criar uma landing page, que poderá capturar e-mails de pessoas interessadas. Em todos os casos, o ideal é possuir conhecimento sobre o assunto que está sendo vendido, para criar materiais de confiança.

Além disso, é fundamental divulgar o curso acompanhado do link de afiliado do produto, chamado de "Hotlink", que é fornecido pela Hotmart para rastrear as vendas. É ele que garantirá que o afiliado receba sua comissão. Caso o comprador faça o pagamento por meio do link original do curso, e não do link pessoal do afiliado, ele não ganhará sua gratificação.

Para fazer sucesso nas vendas, é importante criar conteúdos únicos e personalizados — Foto: Divulgação/Hotmart

Quanto ganha um afiliado Hotmart?

Para saber quanto ganha um afiliado, é preciso entender como a Hotmart registra os pagamentos das comissões. Para organizar os pagamentos, a empresa fornece dois tipos de comissionamento. O primeiro é chamado de "primeiro clique" — ou seja, o afiliado ganhará por ter vendido o curso para uma pessoa que acessou a página do produto pela primeira vez pelo seu link, independentemente de a venda ser feita posteriormente por meio de um link de outro vendedor. Para isso, a Hotmart se utiliza da leitura de cookies, que podem armazenar essa informação por 60, 90, 180 dias ou de forma eterna.

Já o segundo tipo de comissionamento é chamado de "último clique", que paga comissão ao afiliado proprietário do link no qual o comprador fez o pagamento, independentemente de ele ter visitado a página anteriormente ou não.

Os valores das comissões variam de acordo com cada produto. Ao acessar a página de um curso do qual deseja ser afiliado, por exemplo, o vendedor visualizará em destaque o valor total do produto e quanto receberá por cada venda. A escolha dos produtos que deseja vender fica a critério do afiliado — ou seja, ele decidirá se aquela comissão vale a pena ou não. Além disso, a Hotmart segue o modelo tradicional de compra e venda: quanto mais o afiliado vender, mais ele ganhará. Por esse motivo, o afiliado não possui uma renda fixa. Elae dependerá exclusivamente do seu poder de venda.

Página de curso da Hotmart mostra valor da comissão que afiliado pode receber com venda — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como se cadastrar para ser afiliado no site da Hotmart e usar a plataforma?

O cadastro na Hotmart é feito por meio do site da plataforma (hotmart.com), sem parênteses, e requer a criação de um login e senha e o fornecimento de dados pessoais bancários, que serão utilizados para recebimento das comissões. O pagamento das comissões é feito 30 dias após a compra.

Após o cadastro, o afiliado visualizará imediatamente uma grande lista de cursos a que poderá solicitar a afiliação. Vale destacar que, em alguns casos, é necessário ter a aprovação do proprietário do curso antes de começar a vender. Entretanto, existem cursos com afiliação aberta.

Plataforma de afiliados mostra lista de cursos que o usuário pode vender — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

A ferramenta da Hotmart permite pesquisar por cursos de acordo com o assunto, valor, porcentagem da comissão, popularidade no momento, índice de vendas que ele possui, tipo de afiliação e aqueles que foram adicionados recentemente à plataforma. No mesmo ambiente, é possível acessar o extrato e o saldo recebido.

Ao acessar a página de um produto, é possível ver o nome, o preço, o valor da comissão, uma descrição sobre o conteúdo, os níveis de desempenho do material em relação às vendas, além de conteúdos fornecidos pelo produtor. Todas essas informações podem auxiliar na divulgação do produto, como posts e vídeos de propaganda, e formas de contato com o criador.

Como ser um afiliado na Hotmart passo a passo?

O passo a passo para se tornar um afiliado na Hotmart é bem simples. Com o seu cadastro e login feitos na plataforma, basta acessar o menu que fica localizado no conta superior direito, ao lado da sua foto de perfil, e clicar em "Mercado de Afiliados".

Após essa etapa, você verá todos os produtos que estão disponíveis na plataforma para se afiliar. Você pode utilizar filtros para encontrar somente aqueles que você considera mais interessantes.

Encontrando um produto que você acredita que tem um bom potencial, selecione-o e avalie suas informações. Caso você considere ele interessante, basta clicar em "Afilie-se Agora" ou "Solicitar Afiliação", se o produtor coloca esse tipo de aprovação para os afiliados.

No primeiro caso, você já recebe na hora o link para divulgar o produto e começar o seu trabalho como afiliado digital. Já no segundo, você deve aguardar a autorização do produtor para receber o link e começar as suas vendas. Esse é o passo a passo para ser um afiliado na Hotmart.

A Hotmart é confiável?

Cada curso e material na Hotmart possui sua reputação e avaliação disponível, e esses números podem ajudar o afiliado a saber se aquela é uma boa oportunidade de venda ou não. Além disso, a própria plataforma Hotmart recebe feedbacks de clientes. No Reclame Aqui, por exemplo, a empresa tem reputação com nota 8,3 em um ranking de 10 — o que é considerada ótima pelo site.

Embora existam algumas reclamações, grande parte delas é respondida pela empresa. Além disso, vale saber que a Hotmart é uma companhia com mais de 10 anos de existência e que tem funcionários em diversos países. Então, você não precisa ficar preocupado quanto confiabilidade da companhia. No geral, ela tem bastante credibilidade no mercado.

Com informações da Hotmart

