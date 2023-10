Como usar o Telegram no celular e PC: guia prático para iniciantes

O Telegram é um aplicativo mensageiro rival do WhatsApp que oferece diversos recursos aos seus usuários, inclusive, alguns diferentes do app da Meta. Além disso, ele tem ganhado a preferência de cada vez mais pessoas e empresas no Brasil por conta de suas funcionalidades. Por esse motivo, vale a pena saber como usar o Telegram , seja no celular — Android ou iOS (iPhone) — seja no PC (computador e notebook) ou na web. Em todos esses canais é possível utilizar o app.

De modo geral, o funcionamento do Telegram é semelhante ao do WhatsApp — tanto é que para utilizar o aplicativo, você deve criar uma conta com o seu número de celular. Quer conhecer mais sobre o app? Então continue acompanhando as informações dessa matéria e descubra como usar o Telegram de maneira prática e fácil.

Como usar o Telegram: guia prático para utilizar o aplicativo — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como usar o Telegram — primeiros passos no celular (Android e iPhone)

Para usar o Telegram, você deve, inicialmente, procurar pelo aplicativo na loja de apps do seu celular para baixá-lo, como mostra a imagem abaixo.

Baixe o aplicativo do Telegram na loja de apps do seu celular — Foto: Bruno Guerra

Crie uma conta no app

A identificação no Telegram é feita pode meio do número do celular, assim como no WhatsApp. Para começar a usar, é necessário digitar o número com o DDD e aguardar o envio de um código de verificação. O processo é bem rápido e não precisa de cadastro com conta de e-mail ou redes sociais. Depois da verificação destes dados é aberta a tela principal do Telegram, e ele permanece conectado mostrando as novas mensagens.

Crie uma conta no Telegram com o número do celular — Foto: Bruno Guerra

Encontre amigos

Quando você instala o Telegram pela primeira vez, o app analisa os contatos salvos na agenda e já mostra quais amigos estão disponíveis para uma conversa no mensageiro, de forma automática. Para que algum contato apareça no Telegram, basta adicionar o número na agenda do celular, de forma simples e prática. Para acessar a lista de amigos, é necessário tocar no menu e selecionar a opção “Contatos”. As pessoas serão listadas em ordem alfabética e basta clicar em um deles para iniciar a conversa.

Encontre contatos no Telegram — Foto: Bruno Guerra

Utilize emojis, GIFs e Stickers em conversas

O Telegram oferece diversos emojis, GIFs e Stickers divertidos para você utilizar em suas conversas. Os emoticons e adesivos estão listados em um menu, indicado por uma “carinha feliz” no canto do chat para Android. Já nos dispositivos com iOS é necessário ativar a função no menu do app. Basta acessar Configurações > Configurações de Conversas > Stickers > Mostrar Aba de Stickers.



Para navegar dentre os itens, é necessário arrastar a tela para as laterais e para enviar algum desenho na conversa, basta tocar na opção que preferir que ela aparecerá no chat.

Use emojis, GIFs e Stickers divertidos nas conversas pelo Telegram — Foto: Bruno Guerra

Crie um chat secreto

Para os usuários que estão procurando por maior segurança nas conversas, o Chat Secreto é uma opção diferenciada do Telegram. A função oferece criptografia nas mensagens, não deixa dados nos servidores, permite adicionar um tempo para a “autodestruição” e não permite o encaminhamento de trechos do chat, para que não vaze nenhuma informação. A opção pode ser acessada clicando no ícone de caneta no canto inferior direito do app e depois selecionando "Novo Chat Secreto". Após tocar nessa opção, basta clicar no contato da pessoa que deseja conversar.

Inicie um chat secreto com um contato no Telegram — Foto: Bruno Guerra

Crie um grupo

Juntar vários amigos em uma mesma conversa pode ser prático, tanto para assuntos profissionais quanto pessoais. Dessa forma, não é necessário enviar o mesmo recado em diferentes telas e todas as informações ficam organizadas na mesma interface. Para criar um grupo no Telegram no Android, é necessário selecionar a opção “Novo Grupo” no menu lateral do app. No iPhone é preciso acessar a opção "Chats", na barra inferior do app, clicar no ícone de lápis, no canto superior direito da tela, e selecionar "Novo Grupo". Depois escolha os contatos do chat coletivo, que pode conter no até 200.000 membros e clique na seta localizada no canto inferior direito.

Junte os amigos em grupos no Telegram — Foto: Bruno Guerra



Acesse as configurações

Os ajustes do Telegram também são bem completos, quando o assunto é privacidade ou notificações. Para acessá-los, você deve abrir o menu do app e clicar em "Configurações". No segundo item, "Privacidade e Segurança", você pode gerenciar contatos bloqueados, limitar quem vê o último acesso, adicionar uma senha de bloqueio, colocar verificação de acesso em duas etapas e ainda visualizar as sessões ativas.

Ajuste as configurações de privacidade e notificação no Telegram como preferir — Foto: Bruno Guerra

Além dessas opções, há a personalização para notificações e sons, com alertas pop-up, personalização da cor do LED de alerta, vibração e até alteração do som. Esses itens podem ser encontrados seguindo o mesmo caminho anterior: acesse "Configurações" no menu do app, porém em vez de clicar em "Privacidade e Segurança, selecione "Notificações e Sons".

Como usar o Telegram no PC

Agora que você já sabe os principais pontos sobre com usar o Telegram no celular, veja como utilizá-lo no PC (computador e notebook). O processo pode ser feito de duas maneiras: uma pelo Telegram Web, outra pelo Telegram Desktop.

Para utilizar o Telegram Web, basta acessar o endereço (web.telegram.org), sem parênteses, e ler o código QR que aparece com o seu celular. Para isso, você deve abrir o app do mensageiro em seu dispositivo, clicar em "Configurações", depois em "Dispositivos" e, por fim, em "Conectar Desktop".

Se você tiver ativado a verificação em duas etapas, será necessário informar a sua senha. Caso contrário, o mensageiro já será aberto diretamente em seu navegador e você poderá utilizá-lo. Simples assim.

Já o Telegram Desktop é a versão do aplicativo para PC. Para usá-la, basta acessar o endereço (desktop.telegram.org), sem parênteses, e clicar para baixar o programa em seu computador ou notebook. Depois, é só fazer o login com suas informações.

