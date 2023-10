Comparativo entre as principais marcas de air fryer: Mondial, Philco e Electrolux

Como funciona uma air fryer?

As air fryers são fritadeiras elétricas e sem óleo, que trabalham como um forno portátil fechado de forma quase hermética. A maioria dos modelos tem bandeja com alça e cesto com furinhos, mas o consumidor encontra opções com capacidade maior, com portinha e prateleiras deslizantes, mais parecidas com um forno portátil.

Esse eletroportátil possui alta potência em uma resistência para aquecimento e uma ventoinha, que vai fazer o ar quente circular em alta velocidade de forma a cozinhar os alimentos mais rapidamente do que um forno convencional. Em muitos preparos, o resultado é semelhante a fritar.

Porém, como não utilizam óleo, as air fryers são elogiadas por quem procura uma alimentação mais saudável. Ao mesmo tempo, alguns preparos ficam mais gostosos com uma pincelada de azeite, o que vai deixar os alimentos ainda mais dourados e crocantes.

Os comandos costumam ser simples, com timer e regulagem de temperatura. Algumas fritadeiras elétricas contam com painel digital e oferecem operação automática, por exemplo, para batata frita, salgadinhos congelados, bolo de caneca, pudim de leite condensado, legumes, etc.

Veja a seguir os modelos de air fryer de grandes marcas que selecionamos.

A fritadeira elétrica AF-34 é um modelo compacto, para ocupar menos espaço na bancada da cozinha. Tem 3,2 litros de capacidade, o ideal para preparos para casais e famílias pequenas. Seu cesto em antiaderente Duraflon evita que os alimentos grudem. Ela tem 1.270 W de potência e pode ser encontrada em 110v ou 220v.

Modelo Gourmet Black da Philco também tem 3,2 litros de capacidade no cesto, timer de 60 minutos, seletor de temperatura de 80°C a 200°C. Com 1.500 W de potência, a marca promete circulação do ar quente em 360 graus para um resultado mais gostoso. O aparelho tem base antiderrapante e cesto com revestimento antiaderente.

A Grand Airfryer da Electrolux tem cesto com 4 litros de capacidade, para porções maiores de diversos tipos de alimentos. É ideal para famílias maiores ou para quem recebe amigos em casa. Ela tem 1.400 W de potência, seletores para tempo e temperatura, cesto removível com antiaderente, para limpeza mais fácil, e indicação de receitas predefinidas.