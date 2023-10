Conheça Barbie DreamHouse Adventures, jogo da boneca 'estilo' The Sims

Barbie DreamHouse Adventures é um simulador de vida semelhante ao popular The Sims 4 , mas com as bonecas Barbie, da Mattel . O game, desenvolvido por Budge Studios e Nighthawk Interactive, é baseado na série de mesmo nome e no filme "Barbie Cidade Grande e Muitos Sonhos".

O game já estava disponível gratuitamente para smartphones Android e iPhone (iOS) com microtransações, mas, em 27 de outubro, fez sua estreia também no Nintendo Switch com uma versão completa saindo a R$ 200 na Nintendo eShop. Confira, a seguir, mais informações sobre o game.

Barbie DreamHouse Adventures tem um estilo parecido com The Sims 4; conheça mais sobre o game — Foto: Divulgação/Nighthawk Interactive

👉 Como ter dinheiro infinito no The Sims FreePlay? Comente no Fórum do TechTudo

História de Barbie DreamHouse Adventures

Em Barbie DreamHouse Adventures, jogadores se mudam para a casa dos sonhos da boneca em Malibu junto a duas amigas de mesmo nome: Barbie Roberts de Malibu e Barbie Roberts do Brooklyn, apresentada, inclusive, no filme. Juntas, elas poderão estreitar seus laços de amizade com vários personagens como Renee, Daisy, Teresa, Nikki, Ken, entre outros. Será possível também interagir com a família de protagonistas, como seus pais e suas irmãs mais novas: Skipper, Stacie e Chelsea.

Em Barbie DreamHouse Adventures jogadores podem participar de várias atividades com Barbie e seus amigos — Foto: Divulgação/Nighthawk Interactive

Gameplay de Barbie DreamHouse Adventures

Os dias na Casa dos Sonhos podem ser palco para várias atividades, como experimentar diferentes visuais com roupas e acessórios, mudar de penteado em um salão, cozinhar guloseimas para postar na rede social BarbieGram, plantar frutas e vegetais no jardim, realizar festas na piscina e mais. Cada cômodo da casa pode ser personalizado com pintura, papéis de parede e decoração para deixar a mansão do seu jeito.

Cada amiga de Barbie tem interesses diferentes que podem levar a atividades divertidas. Renee é uma esportista nata, Daisy é uma talentosa D.J. para as festas, Teresa adora ciência com seus experimentos estranhos e Nikki é uma aspirante a estilista que pode dar dicas de visuais.

Trailer de Barbie DreamHouse Adventures

Requisitos mínimos

Barbie DreamHouse Adventures - Requisitos mínimos Android iPhone (iOS) Sistema operacional: Android 5.1 ou superior iOS 11.0 ou superior Armazenamento: 2 GB de espaço disponível 2 GB de espaço disponível

🎥 5 jogos casuais que você precisa conhecer para curtir no dia a dia