Conheça Digipick Simulator, jogo grátis baseado em desafios de Starfield

👉 Starfield chega para o PS5? Saiba no Fórum do TechTudo

Para jogar Starfield Digipick Simulator, basta entrar na página do jogo no link (https://bb-dev.itch.io/starfield-digipick-simulator) pelo PC ou por um dispositivo móvel usando o seu navegador de preferência. Vale lembrar que o código do jogo é aberto. Caso também esteja interessado, você pode verificá-lo no repositório do GitHub pelo link (https://github.com/BBelk/StarfieldDigipickSim).