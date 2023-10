Conheça o Mormaii Force, o primeiro smartwatch nacional aprovado em oito testes militares de resistência

A Mormaii lançou um smartwatch perfeito para quem tem o espírito aventureiro em seu DNA: o Mormaii Force. Feito com estrutura robusta e super-resistente, o modelo foi criado para quem enfrenta condições extremas, já que foi testado e aprovado em oito testes militares. Com o certificado MIL-STD 810H, o Mormaii Force tem alta resistência a impactos, vibrações, maresia, umidade, altitude e radiação solar, além de altas e baixas temperaturas. É um verdadeiro aliado na correria do dia a dia, para acompanhar nas aventuras ou para quem procura um relógio que auxilia no bem-estar.

Resistente à água em 50 metros (5 ATM), o smartwatch tem uma série de recursos e funcionalidades esportivas, como o monitoramento de mais de 20 exercícios, incluindo esportes aquáticos como surfe, natação e stand-up paddle. De olho no seu bem-estar, o modelo tem monitoramento cardíaco e do sono, medição de oxigênio no sangue e exercícios de respiração.

"O desenvolvimento do Mormaii Force veio por uma demanda do mercado por relógios inteligentes mais robustos e voltados para os esportes mais radicais, em que é necessária uma maior resistência em ambientes extremos. Por isso, o novo relógio possui uma estrutura bem robusta, imponente e altamente resistente a impactos”, explica Iara Oliveira, do time de tecnologia da Mormaii.

Mormaii Force foi testado e aprovado em oito testes militares — Foto: Divulgação

Tela maior e bateria de 15 dias

Outra novidade do relógio está na tela maior, um pedido dos apaixonados pelos produtos Mormaii. O smartwatch tem uma tela de 1,72 polegadas, a maior já lançada pela marca. Um detalhe do Mormaii Force que já conquista é a bateria, que tem duração de até 15 dias, sem precisar recarregar, dependendo do uso, o que é primordial para quem ama aventura aliada à tecnologia.

O modelo tem pulseira de silicone, caixa de 55mm, notificações de chamadas, mensagens, e redes sociais, controle de música e mais de 70 mostradores disponíveis no aplicativo para você escolher o seu favorito.

“Nós tivemos uma jornada de seis meses para obter a aprovação nos oito testes militares. Entre eles estão provas que examinam a resistência à radiação solar, altas temperaturas e maresia; características que são interessantes para os produtos tecnológicos do Brasil, um país tropical e litorâneo”, afirma Iara.

O Mormaii Force atende a uma demanda por relógios mais robustos e voltados para os esportes mais radicais — Foto: Divulgação

App com segurança de dados