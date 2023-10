Conheça Project Mugen, jogo gratuito de tiro e luta com visual de anime

Project Mugen é o novo game da produtora NetEase Games que vai sair para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ), celulares Android e iPhone ( iOS ), além de PC, ainda sem data de lançamento definida. O título é um RPG de mundo aberto com várias mecânicas que parecem emprestadas de outros jogos, como lutas em tempo real utilizando habilidades diversas, similar a Genshin Impact , ou a movimentação pelo cenário com uma espécie de teia, o que lembra Marvel's Spider-Man 2 . O game ganhou um primeiro trailer que apresenta seus personagens centrais e algumas cenas de jogabilidade. Veja, a seguir, mais detalhes do título e saiba o que esperar.

Project Mugen vem para competir com Genshin Impact — Foto: Divulgação/NetEase

A história de Project Mugen

Project Mugen promete ser um jogo de RPG baseado em missões, também similar a Genshin Impact e a Tower of Fantasy, que seguem o mesmo formato e são igualmente gratuitos. O enredo será descoberto conforme o jogador continua com as missões principais e destrava mais segredos sobre este mundo. Até agora, os personagens centrais são: Taffy, Bansy, Alan e Mechanika, cada um com suas habilidades específicas, como cura, tiros e ataques rápidos. Taffy é a mais tecnológica, por exemplo, enquanto Bansy é a expert em armas. Tudo isso ambientado em uma cidade futurista e cheia de possibilidades para os jogadores.

Project Mugen terá personagens diversos — Foto: Divulgação/NetEase

A história do jogo ainda não foi totalmente apresentada. O que sabemos é que a aventura se passa em um mundo futurista, como citado anteriormente, com vários elementos interativos, onde os personagens lutam com espécies diversas de monstros.

Pelos vídeos e imagens reveladas, é possível notar que haverá um grande foco na ação e no desenvolvimento do cenário conforme a história avança, da mesma forma que ocorre também em Genshin Impact. A aventura começa envolta em mistérios e o jogador desvenda mais de seus heróis e o mundo ao redor conforme avança na saga. Ainda não se sabe como os protagonistas serão relevantes à trama, por exemplo.

Jogabilidade de Project Mugen

A jogabilidade será de ação em terceira pessoa, com ambiente vasto em 3D para o jogador explorar. Será possível lidar com locais interativos, veículos, armas variadas e muitos outros momentos que podem surpreender. Pelo trailer, o combate exibe batalhas em tempo real e traz uma grande gama de ataques e golpes para combinar. Ainda assim, o jogo traz muitos elementos de outras aventuras, como o balançar pelas "teias" na cidade futurista, similar ao Spider-Man do PlayStation, além de combates também inspirados nos embates em tempo real de Genshin Impact.

Mas a prévia em vídeo também mostra Project Mugen como um jogo ágil e com cenas que trazem bons gráficos. O título terá diálogos que podem definir os caminhos e a evolução de cada campanha, assim como elementos desbloqueáveis e colecionáveis - incluindo mais personagens, que vão surgir com atualizações no futuro. Por fim, Project Mugen vai contar ainda com batalhas contra chefões dos mais variados tipos, como ameaças gigantes e com poderes devastadores.

Elementos de outros jogos

Como citamos, há elementos que parecem ter vindo de outros jogos, a exemplo das teias do Homem-Aranha e os movimentos pelos prédios. As similaridades com Genshin Impact e derivados também surpreendem, mas Mugen promete ter ainda elementos musicais, de ritmo e de direção, como se fosse um “GTA estilo anime”. Os jogadores poderão combinar suas habilidades com a melodia e lutar conforme o ritmo, lembrando de longe jogos musicais, como Guitar Hero ou Rock Band, mas com alguns elementos da série Theatrhythm Final Fantasy.

Vale lembrar que os elementos de gameplay vão evoluir conforme o jogo é atualizado. Da mesma forma que em Genshin ou Honkai Impact, Project Mugen será constantemente rebalanceado e terá novos conteúdos para os fãs, divididos em temporadas ao longo dos meses após o lançamento oficial. Por ora, resta aguardar por mais informações específicas sobre jogabilidade.